Jorge Juan Montejo, el actor y humorista conocido como “Paolo el Rockero”, murió este miércoles 11 de noviembre a los 68 años en Tandil, su ciudad natal. Permanecía internado desde hacía varios días por un cuadro de neumonía en el Hospital Municipal Ramón Santamarina. La noticia se conoció durante la noche.

Montejo alcanzó la popularidad en 1986, cuando presentó al personaje en “Badía & Cía.”, el programa conducido por Juan Alberto Badía. El pelo largo, la vincha, el morral multicolor y los gestos exagerados se convirtieron en las marcas de una creación que lo acompañó durante décadas.

Sus latiguillos, entre ellos “¡Uhhh, loco!”, “¿Entendés, chabón?” y “Qué mala onda”, quedaron asociados a una forma de hacer humor que tuvo una fuerte presencia en la televisión de los años 80 y 90.

El personaje nació a partir de una propuesta de Daniel Ripoll, fundador de la revista Pelo. Montejo construyó su apariencia y su personalidad a partir de observaciones de la cultura rockera de aquella época. Badía terminó de darle identidad al bautizarlo como “Paolo el Rockero”.

Después de aquel debut, participó en ciclos como “Feliz Domingo” y “VideoMatch”. También apareció en “De carne somos”, “Ritmo de la noche” y “Peligro sin codificar”.

Su recorrido incluyó el cine, con actuaciones en “Los bañeros más locos del mundo” (1987), “Los matamonstruos en la mansión del terror” y “Extermineitors IV: como hermanos gemelos” (1992).

En los últimos años había regresado a Tandil, donde continuó con algunas presentaciones y trabajos para comercios locales. También habló públicamente sobre problemas de salud y dificultades personales, entre ellas una depresión y adicciones que lo habían alejado de los medios.

Aunque su figura quedó estrechamente ligada a Paolo, Montejo había marcado la diferencia entre su vida y su trabajo: “Paolo es solo un personaje que interpreto y es el más famoso de muchos que hago”, explicó en una entrevista.

El actor también contó que había sido víctima de falsas noticias sobre su muerte en 2004 y 2011. Según relató, esas versiones llegaron a perjudicar su carrera: algunas personas creían que quien seguía presentándose como Paolo era un imitador.