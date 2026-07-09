La británica Bonnie Tyler, reconocida cantante de rock-pop e ícono de la música de la década de 1980, falleció en las últimas horas a sus 75 años.

Su muerte se produjo tras sufrir complicaciones derivadas de una perforación intestinal que obligó a practicarle una intervención quirúrgica de urgencia en mayo pasado. La artista se encontraba en Portugal, país donde residía hace unos años.

“Bonnie falleció de manera inesperada anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que la estaban tratando”, afirmó la familia en un comunicado publicado en Facebook.

La cantante acababa de lanzar un sencillo, “Only Love”, y tenía prevista una gira por Europa durante varios meses.

“Jugadoores...”

En el mundo, a Tyler se la recuerda especialmente con su balada rock “Total Eclipse of the Heart”, que sigue siendo una de las canciones de amor más famosas de todos los tiempos.

A principios de 2026, 43 años después de su lanzamiento, había superado mil millones de reproducciones en Spotify. “¿Cómo imaginar un segundo que su éxito sería tan enorme, y que personas que aún no habían nacido la cantarían hoy en los karaokes?”, comentó ella en el Telegraph en 2025.

Sin embargo, en la Argentina también se la tiene presente por haber sido la voz de una canción que inexplicablemente se convirtió en un himno en las canchas del fútbol local.

Se trata de “It’s a Heartache”, que las hinchadas argentinas transformaron en un grito de guerra contra sus propios jugadores.

“... A ver si ponen huevos, que no juegan con nadie...”, se suele cantar en las tribunas cuando el resultado o el rendimiento de un equipo no es el esperado.

La carrera de Bonnie Tyler

Gaynor Hopkins, como se llamaba realmente, nació en 1951 en Neath, en Gales. Su padre trabajaba en las minas de carbón y su madre cuidaba a los seis hijos del matrimonio.

La joven comenzó a cantar en la iglesia y dejó los estudios con 16 años. Mientras intentaba triunfar en la música trabajó en una tienda.

Cambió de nombre por Sherene Davis, para evitar que la confundieran con otra cantante galesa, Mary Hopkin.

El cazatalentos Roger Bell la descubrió en 1975, en un club. Meses más tarde firmó con RCA Records, y cambió una vez más de nombre, esta vez a Bonnie Tyler. Destacó entonces con el sencillo “Lost in France” (1976).

Poco después se sometió a una operación para extirpar nódulos en sus cuerdas vocales. Por no haber descansado lo suficiente su voz quedó rasgada, su sello distintivo.

“It’s a Heartache”, que salió el mismo año, fue su primer gran éxito mundial. En los años 1980 colaboró con el compositor y productor estadounidense Jim Steinman, quien escribió “Total Eclipse of the Heart”, un éxito que convirtió a Bonnie Tyler en una estrella internacional a los 32 años.

En la cima de la gloria, Bonnie Tyler siguió consechando éxitos en 1984 con “Holding Out for a Hero”, en la banda sonora de “Footloose”, y triple disco de platino. También fue nominada tres veces a los Grammy Awards.

La artista estaba casada desde 1973 con el promotor inmobiliario Robert Sullivan, su amor de juventud. Desde los años 1970, la pareja pasaba parte de su tiempo en el Algarve, en Portugal.