Murió Lorenzo, conocido cariñosamente como Lolo, el bebé paranaense que esperaba un trasplante de corazón a causa de una cardiopatía compleja congénita que lo mantenía en emergencia nacional.



“Abrió sus alitas Lolito, ese corazón no llegó”, lamentó la referente de la donación de órganos, Fátima Heinze. La fundadora de “FQ Alguien como yo”, al instar a hablar de donación pediátrica, bregó para que “el cielo te reciba con todo su amor”.



“Los órganos no van al cielo, se quedan en la tierra y salvan vidas”, reiteró Heinze y envió fuerza a sus padres, sus abuelos y toda esa familia.



“Lolo no pudo conseguir su corazón, pero consiguió meterse en el corazón de todos nosotros gracias a su voluntad, su fuerza y su fortaleza”, aseguró a Elonce Pedro daolio, amigo de la familia de Lolo. “Y si eran 200 los chicos esperando, quedan 199”, acotó al instar a seguir hablando de donación pediátrica por su importancia para los niños y sus familias.



Se recordará que, ante esta difícil situación, sus padres, Valentina González y Juan Pablo Accursi, habían emprendido una campaña de concientización sobre la donación pediátrica, mientras compartían la difícil travesía que enfrentaban.

Respecto de la campaña de concientización del trasplante pediátrico, los padres de Lolo habían contado a Elonce que “un dato muy importante radica en que son ambos padres los que deben decir que sí al momento en que les informan de la muerte del hijo”. “Es muy difícil estar preparado y nadie se puede imaginar que te digan eso, entonces poder tener la cabeza clara y poder dar esa respuesta es muy complicado en el contexto en el cual se está dando”, repasaban en una entrevista con nuestro medio.



La campaña de concientización liderada por la familia Accursi-González no solo buscaba apoyar a Lolo, sino también crear conciencia sobre la importancia de la donación de órganos pediátrica, que puede salvar la vida de muchos niños que están en lista de espera. “Es por eso por lo que nosotros insistimos, no solo por Lolo, sino por los 200 chicos que están a la espera de un órgano para poder seguir viviendo”, remarcaron.