En las últimas horas se conoció la noticia del fallecimiento de Lucía Karg, tras agravarse su estado de salud. La joven villaguayense había sufrido lesiones de consideración tras la explosión y el incendio ocurrido en un bar de su ciudad hace poco más de un mes.

La joven había permanecido internada en estado delicado y, pese a los esfuerzos médicos, su cuadro se complicó en las últimas horas, produciéndose su lamentable pérdida, según confirmó Delco Digital. Otros tres compañeros de trabajo de Lucía sufrieron lesiones de distinta gravedad.

La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad, que venía acompañando con mensajes de apoyo y cadenas de oración por su recuperación.

El trágico hecho

La noche del viernes 27 de marzo cuatro personas resultaron heridas tras una brutal doble explosión en un local gastronómico de Villaguay, ubicado en la calle San Martín, a pocos metros del Cine Berisso.

El siniestro generó alarma y preocupación en el centro de la ciudad, donde una rápida intervención de los bomberos logró controlar el fuego y permitió el urgente traslado de los heridos, tres de ellos en estado crítico.

Lucía había llegado desde Villaguay a Paraná y luego fue trasladada a Buenos Aires. Aunque los últimos partes médicos daban señales auspiciosas sobre su estado de salud, lamentablemente este jueves se conoció la noticia de su fallecimiento.