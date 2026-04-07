La ciudad de Gualeguaychú atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Luis Amadeo Bentancourt, un histórico referente del fútbol formativo y del trabajo social en los barrios más humildes. Tenía 69 años. Sus restos son velados en la Previsora, ubicada en calle San Martín 1342, y el sepelio se realizará este martes a las 17 en el Cementerio Norte.

La noticia generó una inmediata reacción en redes sociales, donde decenas de personas compartieron mensajes de despedida y reconocimiento. “Se fue una gran persona”, “será recordado por lo que hizo en el club” y otras expresiones similares reflejaron el impacto de su partida en quienes lo conocieron y compartieron distintos momentos de su vida.

Bentancourt dejó una huella profunda tanto en el ámbito deportivo como en el social. Fue formador en clubes como Pueblo Nuevo y Defensores del Oeste, donde no solo enseñó fútbol, sino también valores a generaciones de jóvenes que hoy lo recuerdan con cariño. Su compromiso trascendía la cancha: durante años trabajó en el barrio Toto Irigoyen, acompañando a chicos y adolescentes en contextos vulnerables.

Incluso tras el doloroso asesinato de su hijo Lucas en 2019, Bentancourt eligió sostener un mensaje de contención y compromiso comunitario. “No voy a dejar en banda a los chicos del barrio”, expresó en aquel entonces, reafirmando su vocación de acompañar y contener desde el respeto y el afecto.

Su figura queda ligada al esfuerzo silencioso, al trabajo cotidiano y a una forma de entender la vida basada en la empatía y la solidaridad. Para muchos, fue mucho más que un entrenador o un referente barrial: fue alguien que marcó caminos y dejó enseñanzas que perdurarán en el tiempo.

La comunidad despide así a un hombre cuya vida, atravesada por el compromiso y la resiliencia, se transforma desde hoy en un legado que permanecerá en la memoria colectiva de Gualeguaychú.