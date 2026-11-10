El histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, Marcos Camino, falleció este martes a los 76 años, confirmaron medios de Santa Fe.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el músico se convirtió en uno de los grandes referentes de la música popular argentina y dejó una huella imborrable en la identidad musical de la vecina provincia, compartiendo grupo hasta hace poco con “Cacho” Deicas, el otro ícono de una de las bandas de cumbia más reconocidas de Argentina.

Fuente: AHORA