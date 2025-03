El universo del modelaje y el entretenimiento se encuentra consternado por la muerte de Angy Morad a los 33 años a raíz de las complicaciones que la reconocida actriz y Miss Mundo Asia 2017 de origen sirio sufrió mientras daba a luz a su segundo hijo.

La dolorosa noticia fue informada por su madre Annie Orfali con una emotiva publicación en redes sociales, en la cual le dedicó palabras de cariño y de agradecimiento a su hija. “Durante cuarenta días lo vi todo, vi tu enfermedad y tu muerte. Que Dios tenga misericordia de ti y te haga intercesora por cada uno de nosotros”, escribió la mujer en Facebook.

Los informes médicos preliminares indican que Morad había presentado una serie de complicaciones de una infección viral, lo que derivó en una neumonía. Su situación se agravó mientras estaba dando a luz a su segundo hijo, y a pesar de haber sido trasladada de urgencia e ingresada a cuidados intensivos, la actriz no logró superar la afección que finalmente le causó la muerte.

“Fuiste la más misericordiosa, dejaste este mundo y te fuiste. Que Alá tenga misericordia de ti, que Alá te perdone y te haga una de las personas del paraíso. Me precediste como tu mamá y no tuve suficiente de ti”, dijo Orfali.

Dolor por la muerte de Angy Morad

Por otra parte, la noticia dejó en ‘shock’ a sus seguidores, quienes no esperaban la repentina muerte de la modelo, de hecho, muchos de ellos se unieron para enviar mensajes de apoyo y condolencias a su familia.

Su esposo dejó un mensaje en el que expresó su esperanza de volver a reunirse algún día con el amor de su vida, quien dejó un vacío enorme en su corazón. “Le lloro a mi esposa, a mi amante, a mi compañera de vida, que me dejó con el corazón roto tras su partida. Me consuela pensar que te convertiste en el ojo del Misericordioso y de su misericordia. Que Dios tenga misericordia de ti y me reúna contigo en su paraíso. Pertenecemos a Dios y a él volvemos”, expresó.

¿Quién era Angy Morad?

Morad nació en la ciudad de Damasco en 1992 y, desde temprana edad, siempre quiso ser actriz, y tal fue su pasión que inició su carrera en 2008, tras graduarse del Instituto de Artes Dramáticas.

La modelo alcanzó reconocimiento en Siria por su participación en series como “Al Gharib” y “Baqaa Daw 13”, y gracias a estos trabajos logró una importante proyección internacional. En 2017 su vida cambió cuando obtuvo el título de Miss Asia Word, lo que fortaleció aún más su presencia en la industria del entretenimiento.