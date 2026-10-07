El cantante y compositor Piero de Benedectis murió a los 81 años durante las primeras horas de la mañana de este miércoles. El músico, una figura central de la música popular, dejó una huella imborrable a través de sus composiciones que marcaron a diversas generaciones.

Según se informó, el artista atravesaba graves problemas de salud durante el último año y permanecía internado en el Hospital Italiano. Cabe recordar que, en 2023, el músico ítalo-argentino ya había sido internado de urgencia en Ecuador debido a una infección respiratoria.

Nacido en Italia en 1945, llegó a la Argentina junto a su familia cuando tenía tres años. En el país desarrolló la mayor parte de su carrera artística, la cual se extendió por más de cinco décadas. A lo largo de su trayectoria, construyó un repertorio ligado a la canción popular y de contenido social.

Entre sus obras más destacadas se encuentran temas emblemáticos como "Mi viejo", "Coplas de mi país", "Pedro nadie", "Llegando llegaste" y "Para el pueblo lo que es del pueblo".

Con información de Agencia NA