El rock argentino despidió este viernes a Ricardo Soulé, fundador, cantante, guitarrista, violinista y compositor de Vox Dei, quien murió a los 76 años tras permanecer internado en un sanatorio de Quilmes. Su voz quedó asociada a canciones que atravesaron generaciones, como “Presente (El momento en que estás)”, y a una obra que llevó los relatos bíblicos al lenguaje del rock: La Biblia.

Nacido el 15 de marzo de 1950 en Quilmes, Héctor Ricardo Soulé fue una de las figuras de la primera generación del rock nacional. Durante casi seis décadas sostuvo una carrera marcada por la búsqueda musical, la poesía y una relación profunda con las canciones que escribió desde su adolescencia.

Con un inconmensurable dolor tenemos que comunicar la partida física de Ricardo Soulé, nuestro padre. Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna. Lo amamos y lo amaremos eternamente con todo nuestro corazón, hoy sumergido en un inmenso dolor. Se fue en paz, amado, rodeado y acompañado todo el tiempo por su familia. Gracias por el amor.

La noticia de su muerte llegó pocas semanas después de que el músico hiciera público un mensaje sobre su estado de salud. El 11 de septiembre, había anunciado que se alejaba temporalmente de los escenarios y de sus compromisos públicos para afrontar un tratamiento junto a su familia. En aquel mensaje, Soulé había apelado a la fe y a la esperanza de volver a encontrarse con su público.

La historia de Vox Dei comenzó en 1967, cuando Soulé se unió a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos “Yodi” Godoy. Con la banda, escribió canciones que buscaban abordar el paso del tiempo, los vínculos, la muerte y la fe. Entre esas composiciones apareció “Presente (El momento en que estás)”, que integró el álbum debut Caliente, editado en 1970.

Un año después, la banda presentó La Biblia, un disco conceptual que propuso una lectura musical de textos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Soulé dejó el grupo en 1974 para iniciar una etapa solista y, a lo largo de los años, mantuvo reencuentros con sus compañeros y participó de nuevas interpretaciones de su obra cumbre. En Quilmes, su ciudad de origen, fue reconocido como Ciudadano Ilustre por su trayectoria artística.