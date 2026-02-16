Una de las figuras más influyentes del cine estadounidense, Robert Duvall, falleció este domingo a los 95 años en su rancho de Virginia, según confirmó su esposa, Luciana Duvall.

A través de un comunicado, Luciana expresó la dimensión íntima del legado del actor: “Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, director y narrador. Para mí, fue simplemente todo”. La declaración subraya el impacto de su entrega, no solo al cine, sino también a su entorno cercano.

Luciana añadió: “Para cada uno de sus muchos papeles, Bob entregó todo a sus personajes y a la verdad del espíritu humano que representaban. Al hacerlo, deja algo duradero e inolvidable para todos nosotros”. Sus palabras dan cuenta de la dedicación de Duvall al arte y a la autenticidad en cada interpretación.

Duvall alcanzó gran proyección internacional por sus interpretaciones en El Padrino, Apocalipsis ahora y Gracias y favores; papel que le valió el Oscar al mejor actor en 1983. Sin embargo, mantuvo siempre el foco en la honestidad interpretativa por encima del reconocimiento o el éxito comercial.

En enero de 2016, describió su aproximación metódica al trabajo actoral: “Tenía mi propia teoría dentro de una escena, donde te engañas a ti mismo: para obtener un resultado legítimo, deja que el proceso te lleve al resultado, en lugar de ir directamente al resultado”, señaló Duvall a la prensa. “Hay que estar dispuesto a empezar desde cero y decir: ‘Bueno, veamos qué pasa’, en vez de recurrir al método antiguo de ‘Dame algo’”.

El rigor con el que abordó sus papeles resultó evidente en cada rodaje. Su intervención en Apocalypse Now incluyó una de las frases más recordadas del cine: “Me encanta el olor del napalm por la mañana”. Sobre su interpretación, declaró Duvall a Roger Ebert en 1983: “No tuve tiempo de pensar. Escuché por el intercomunicador que solo podíamos usar los jets durante 20 minutos. Una pasada y se acababa. Me metí completamente en el personaje, y si él no se inmutaba, yo tampoco”.

Cercano a la producción y dirección, Duvall promovió nuevas formas narrativas dentro de la industria estadounidense, como se evidenció en la fundación de Butcher’s Run Films en 1992. La compañía produjo títulos como A Family Thing (1996) y The Man Who Captured Eichmann para la pantalla chica.

Duvall no ocultó su preferencia por ciertos personajes y construyó lazos sólidos con referentes del sector. “Entré un día en la sala de vestuario de Lonesome Dove y dije: ‘Chicos, estamos haciendo el Padrino de los westerns’”, relató Duvall en una conversación con Stephen Colbert en junio de 2021. “Fueron las dos cosas más grandes de la última parte del siglo XX, creo”.

El vínculo con el guionista Horton Foote resultó crucial en su trayectoria, como señaló el propio Duvall en declaraciones reiteradas. Foote recomendó personalmente al actor para el papel de Boo Radley en Matar a un ruiseñor tras verlo sobre el escenario. Además, escribió los guiones de Gracias y favores y Tomorrow, dos obras clave en el repertorio de Duvall.

Sobre el impacto en la industria y la relación entre vida y oficio, Duvall compartió en una entrevista con Vanity Fair en 2013: “Actué en una producción de All My Sons, de Arthur Miller, y sentí una paz total. Pensé: ‘Vaya, quizá aquí hay algo para mí’”.

El tributo final de Duvall a su trayectoria llegó tras concluir Lonesome Dove: “Ya puedo retirarme, hice algo de lo que puedo sentirme orgulloso”, confesó a la revista American Cowboy. “Interpretar a Augustus McCrae fue como mi Hamlet”.

Una filmografía prolífica y versátil

Durante más de seis décadas, Duvall acumuló siete nominaciones al Oscar y dejó huella con interpretaciones en títulos como The Great Santini, The Apostle, A Civil Action, The Judge y True Grit, en esta última enfrentándose a John Wayne en un duelo memorable. También sobresalió como coprotagonista junto a personalidades como Dustin Hoffman y Gene Hackman en sus primeros años en Nueva York.

Su última etapa incluyó trabajos recientes en Wild Horses (2015), la adaptación de Steinbeck In Dubious Battle (2016), el thriller Widows (2018), y apariciones en 12 Mighty Orphans (2021) y Hustle (2022). En cada uno de sus proyectos, Duvall insistió en una premisa: “No recurría nunca a interpretaciones prefabricadas; buscaba siempre la verdad y la individualidad del personaje”, según reiteró en diversas entrevistas a lo largo de su carrera.