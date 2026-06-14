Taty Almeida, la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo (línea fundadora) falleció este domingo a los 95 años, en el Hospital Italiano donde se encontraba internada, de acuerdo a la información que otorgaron sus famliares y allegados.

Minutos antes de su muerte, la habían sedado "porque ya su cuerpito no aguantaba más": "Gracias por haber acompañado sus relatos ...nos dio mucha felicidad a todos", manifestaron.

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, es una docente y activista dedicada a la defensa de los derechos humanos y, particularmente, reconocida por ser una de las principales organizadoras de la búsqueda de personas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar en Argentina.

Su inicio en Madres de Plaza de Mayo comenzó luego del secuestro de su hijo, Alejandro Martín Almeida: tenía 20 año, trabajaba en la agencia Télam y en junio del año 1975, desapareció en manos de la organización paraestatal conocida como La Triple A durante el gobierno de la ex presidanta Isabel Martínez de Perón.

Fuente: NA