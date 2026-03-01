El Carnaval del País atraviesa un momento de profundo pesar tras el fallecimiento de Teresita Pighetti, una de las figuras históricas de la fiesta, ocurrido cerca de la medianoche del sábado en la ciudad de Colón, mientras se desarrollaba la última jornada de la edición 2026.

Pighetti fue reina de la comparsa Papelitos y también integró la apertura de Marí Marí, convirtiéndose con el paso de los años en una referente del espectáculo. Más tarde continuó ligada al carnaval asesorando y acompañando a nuevas generaciones de reinas, transmitiendo su experiencia y su pasión por la celebración.

Según trascendió, Pighetti atravesaba un delicado estado de salud y permanecía internada en la ciudad de Colón, donde recibía atención médica. Su cuadro se había complicado en los últimos días, lo que finalmente derivó en su fallecimiento.

La noticia causó un fuerte impacto en el ambiente carnavalero, ya que su fallecimiento se produjo minutos antes de la salida de Papelitos, la comparsa que la tuvo como una de sus máximas exponentes, en la última noche del Carnaval 2026. Su partida deja una profunda huella en la historia de la fiesta más representativa de la ciudad.

Los restos de Teresita Piguetti serán cremados el lunes a las 10 en el Crematorio Privado Gualeguaychú.