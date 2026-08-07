Murió un histórico representante de modelos y conductor de TV tras una extensa lucha contra el cáncer
Tenía 51 años y había sido diagnosticado con la afección en las glándulas salivales años atrás. Luego presentó metástasis en los huesos.
El histórico representante de modelos, empresario y conductor de televisión Leandro Rud murió este viernes a los 51 años, tras una extensa lucha contra un cáncer de glándulas salivales que luego derivó en metástasis óseas y una serie de problemas de salud.
Rud había ganado notoriedad en el mundo del espectáculo como representante de modelos y en 1996 creó su propia agencia, desde la que trabajó con varias figuras de la televisión y el ambiente artístico. En 2014 decidió alejarse de esa actividad y, posteriormente, inició una etapa vinculada a los medios de comunicación.
El empresario estuvo al frente del programa "La Noche", primero en C5N y luego en Canal 9, donde entrevistó a distintas personalidades del espectáculo. Durante los últimos años también habló públicamente sobre su enfermedad y contó cómo había modificado sus hábitos para afrontar los tratamientos.
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Fuente: NA