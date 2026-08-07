El histórico representante de modelos, empresario y conductor de televisión Leandro Rud murió este viernes a los 51 años, tras una extensa lucha contra un cáncer de glándulas salivales que luego derivó en metástasis óseas y una serie de problemas de salud.

Rud había ganado notoriedad en el mundo del espectáculo como representante de modelos y en 1996 creó su propia agencia, desde la que trabajó con varias figuras de la televisión y el ambiente artístico. En 2014 decidió alejarse de esa actividad y, posteriormente, inició una etapa vinculada a los medios de comunicación.

El empresario estuvo al frente del programa "La Noche", primero en C5N y luego en Canal 9, donde entrevistó a distintas personalidades del espectáculo. Durante los últimos años también habló públicamente sobre su enfermedad y contó cómo había modificado sus hábitos para afrontar los tratamientos.

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Fuente: NA