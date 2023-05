Como las SuperMan, pero llamadas “Moncler verde”. En la madrugada de este domingo, un joven de 27 perdió la vida tras concurrir a una fiesta de electrónica realizada en Mandarine Park, costanera de CABA. Según el relato de sus amigos, habría consumido una pastilla de MDMA sin saber que estaba adulterada. Por este motivo, se espera la autópsia toxicológica mientras se averiguan las “causales de muerte”.

“Ayer fuimos a Mellino con mis amigos y uno de ellos falleció. Necesitamos saber si alguien vio algo raro o extraño alrededor de las 23:30. Lo sacaron de Mandarine en ambulancia privada del complejo, supuestamente con un brote psicomotriz en medio de la pista. No tenía sus documentos ni plata, solo su celular encima que nos atendieron directamente del Hospital Fernández”, fue el descargo que compartió en redes sociales uno de los amigos del joven fallecido.

Horas más tarde, desde el establecimiento de salud donde se encontraba hospitalizado, afirmaron que el joven atravesó un infarto miocardio y que en el momento en el que ingresó en la ambulancia, ya se encontraba sin signos vitales. Por este motivo, comenzaron a investigar la causa de su muerte, y los amigos de la víctima declararon ante la policía de la Ciudad.

Ayer un chico tomó la pasti Moncler verde en Mandarine y murió de un paro cardíaco en el Hospital Fernandez. El prohibicionismo no va a hacer q la gente deje de consumir MDMA, al contrario, solo nos deja muertes y la convicción q la política de reduccion de riesgos es el camino pic.twitter.com/1hmWofbPlO — Capitan Acido (@CapitanAcido) May 1, 2023

No obstante, la misma persona que se encargó de revelar lo sucedido pidió a quienes hayan estado cerca de él, que aporten datos a la causa, que quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°54, en manos de Laura Belloqui: “Cualquier información que puedan conseguir o difundir es de ayuda para poder investigar bien que pasó. Muchas gracias”.

Que una droga esté adulterada significa que un producto en especial, como lo fue en este caso la MDMA, contiene dentro de ella una sustancia que no debería estar allí. Generalmente se usa para “cortar” las drogas y que el precio final sea más barato. Esto ocurre en la mezcla de diversas sustancias que no están controladas y que las medidas de composición no son exactas.

Esto es algo difícil de diferenciar, ya que no se detecta a simple vista. Los límites de la adulteración son muy débiles, ya que de hecho si se consume una pureza de cocaína mayor al 20%, el cuerpo puede atravesar trastornos cardiológicos, infartos y paro cardiorrespiratorio.

Cabe recordar que en febrero del 2022, al menos 17 personas perdieron la vida tras comprar cocaína adulterada en el partido Tres de Febrero en el asentamiento Puerta 8. En aquel entonces sí se constató que los pacientes compraron cocaína, y la droga estaba adulterada. Si bien aún no se resolvió que este sea un caso similar, ya que faltan las pericias toxicológicas, es una problemática que incrementó en los últimos años.