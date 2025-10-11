Un trágico accidente de tránsito enlutó la noche del viernes en Concepción del Uruguay, cuando un peatón de 74 años murió tras ser atropellado por una motocicleta en una zona de intenso tránsito vehicular y peatonal.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 horas en la intersección de calles Yrigoyen y Reibel, donde un joven de 24 años, que circulaba en una motocicleta de 125 cc, no logró esquivar al hombre que cruzaba la calzada.

El impacto fue violento y provocó que la víctima sufriera graves politraumatismos, según indicaron fuentes policiales.

Falleció poco después de llegar al hospital

Personal de emergencias asistió de inmediato al herido y lo trasladó de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza, donde ingresó en estado crítico.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico, el peatón falleció pocos minutos después, a causa de las lesiones internas y traumatismos severos que había sufrido.

El conductor de la motocicleta resultó con heridas leves y fue atendido en el lugar por personal sanitario.

La víctima fue identificada

Elonce confirmó que la persona fallecida fue identificada como Rogelio Miguel Castro, de 74 años, jubilado y vecino de la ciudad.

Tras el accidente, el tránsito permaneció interrumpido durante varias horas mientras trabajaron en la escena efectivos de la Comisaría Primera y del área de Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer con precisión la mecánica del siniestro.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía en turno, que instruyó las diligencias para determinar las circunstancias del hecho y evaluar eventuales

Fuente: APFD