Un joven que se conducía en una motocicleta murió en el acto tras impactar contra una columna de alumbrado derrumbara por el temporal en Paraná. El hecho ocurrió las primeras horas de este sábado.

Según informó a AHORA el jefe Departamental de Policía, Hernán Góngora, el hecho ocurrió alrededor de las 5:45. El joven circulaba por calle Lebensohn con sentido norte a sur, dirigiéndose hacia calle Juan Báez. Sin embargo, metros antes de llegar a la intersección con calle Riacho Paracao, se encontró con una columna de alumbrado público que estaba vencida sobre la cinta asfáltica.

Producto del fuerte impacto y la caída, el motociclista sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte de manera instantánea en el lugar del hecho.

Investigación en curso

Tras el siniestro, tomó intervención el personal policial de la zona y se dio aviso inmediato a la Fiscalía en turno. Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenaron diversas medidas para esclarecer las circunstancias del accidente, incluyendo el trabajo de la Dirección Criminalística para realizar las pericias accidentológicas correspondientes.

Asimismo, se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas en las inmediaciones para determinar si la columna se encontraba caída producto de las ráfagas del temporal reciente o por algún otro incidente previo. El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue judicial para los trámites de rigor.