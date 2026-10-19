Un niño de 11 años murió tras ser atropellado en la Ruta Nacional 119, en un siniestro vial ocurrido durante la tarde del domingo, en el puente conocido como La Difunta Correa, a la altura del kilómetro 47, en la provincia de Corrientes.

De acuerdo con la información policial, el menor, oriundo de Curuzú Cuatiá, se encontraba pescando junto a su familia cuando fue embestido por un automóvil Renault Duster, por causas que todavía se investigan.

El vehículo era conducido por una mujer mayor de edad que circulaba en sentido norte-sur. En el lugar también se encontraba la madre del niño, ambos domiciliados en Curuzú Cuatiá.

Tras el impacto, el menor quedó inconsciente y fue trasladado en una ambulancia al hospital local, donde permaneció internado debido a la gravedad de las lesiones.

Horas más tarde, las autoridades recibieron la confirmación de que el niño había fallecido, pese a las maniobras realizadas por el personal médico.

En el lugar del accidente se llevaron adelante los peritajes correspondientes. La investigación continúa con intervención de las autoridades competentes para establecer cómo se produjo el siniestro, publicó El Litoral.