Un pequeño de apenas tres años murió mientras que dos mujeres y un hombre fueron internados en grave estado tras protagonizar un choque frontal en la BR290, una de las más utilizadas por los argentinos para llegar a las playas del Sur de Brasil.

El accidente ocurrió este viernes, cerca de las 19.30, en el Kilómetro 352 de la ruta mencionada, jurisdicción del municipio de São Sepé; entre São Gabriel y Pantano Grande. Según medios del vecino país, el sobrepaso ocurrió en cercanías del puente sobre el río Bossoroca.

En ese lugar, un Chevrolet Classic, en el que iba una familia oriunda de Paraná, chocó frontalmente con un camión. Desde la Policía Rodoviaria señalaron que resta establecer cuál de los vehículos se cruzó de carril.

Como consecuencia del brutal impacto, falleció en el lugar Felipe Rafael Almada, de tres años. Los equipos de rescate lograron sacar del interior del auto a María Antonella Bona, María Nelly Nazareth Martinoli y Giuliano Di Camillo, quienes fueron llevados de urgencia al Hospital Santo Antonio, en São Sepé, y luego derivados al Hospital Universitario de la ciudad de Santa María.

Desde la Policía Rodoviaria señalaron que tanto el hombre como las dos mujeres sufrieron lesiones graves y su estado es muy delicado.

“El chiquito salió despedido del interior del auto”

Ivana Messina, relató que fue el camión el que invadió el carril de circulación del automóvil argentino. "Yo volvía de Florianópolis con mi marido y mis tres hijos. Habíamos parado en una estación de servicio y unos 20 kilómetros más adelante, en una subida me encuentro con una fila de vehículos detenidos sobre la calzada. Me asusté y tuve que frenar bruscamente para no chocarlos", sostuvo.

Messina, que reside en Colón, Entre Ríos, alcanzó a decirle a su marido lo peligroso de la situación, porque si venía un camión, no había forma de que pudiera detenerse. "Cuando le digo eso, veo por el espejo un camión que venía a una velocidad normal, pero se encuentra con todos los autos parados. El conductor frenó y para no llevarse puestos a todos, volanteó hacia el carril contrario. Por esa maniobra volcó parte de la carga y en ese momento sentimos un estruendo terrible, que fue a causa del impacto del coche contra el camión", relató.

Ivana se quedó en el auto, mientras que su marido bajó para auxiliar a los accidentados. "El chiquito salió despedido del interior del auto, se ve que no iba con cinturón de seguridad. Alcanzamos a ver cómo la madre lo tomó en brazos y pedía auxilio", contó, todavía impactada por la escena.

"Estábamos en una zona sin señal de telefonía celular. Después de un rato, un brasileño pudo avisar a la Policía, que demoró mucho en llegar. En ese lugar, donde estaban detenidos todos los vehículos, no vimos otro accidente, así que posiblemente hayan parado el tránsito por las obras que están haciendo en algunos tramos", agregó Ivana.

La mujer se quejó porque "la señalización es muy mala. Y hay muchos argentinos que no respetan las velocidades máximas y hacen los sobrepasos en lugares prohibidos. Es una locura lo que pasa en esa ruta", agregó.

Con la muerte de Felipe Almada, son cuatro los turistas argentinos que perdieron la vida en las rutas brasileñas en lo que va de enero.

Fuente: Clarín