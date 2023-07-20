Un nene de 10 años murió en las últimas horas por un golpe en la cabeza, luego de que se cayera en una zanja, mientras jugaba con unos amigos en Chaco.



El menor perdió la vida este miércoles, pero el accidente sucedió el martes alrededor de las 17.30. Gahel Miguel Ángel Castro habría querido saltar la zanja, no lo logró y terminó en tragedia.



La madre de la víctima fatal, de unos 27 años, fue advertida por uno de los chicos con los que se encontraba su hijo. Este le dijo lo que había sucedido y generó preocupación en la mujer.



La mamá de Castro fue a buscar al niño y lo encontró convulsionando en la vereda, producto de un fuerte golpe en la nuca y en el pecho.



De esta manera, el nene fue trasladado de urgencia al Hospital 4 de Junio en la localidad de Sáenz Peña, pero, por la gravedad de su cuadro, fue derivado al Hospital Pediátrico Dr. Avelino L. Castelán de Resistencia.



El parte médico del niño indicaba que había sufrido “TCE (traumatismo craneoencefálico) grave con neumonía aspirativa con A.RM.”. A raíz de esto, tuvo una desmejora durante la madrugada del miércoles, jornada en la que dejó de tener signos vitales a las 5.20 por una “hemorragia cerebral masiva”. (NA)