Un funcionario policial falleció en la mañana de este martes tras protagonizar un grave accidente de tránsito en el acceso Carlos Fuertes, al norte de la ciudad de Villaguay.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:00, cuando la motocicleta en la que se desplazaba la víctima, quien se dirigía a prestar servicio en la Jefatura Departamental Villaguay, impactó contra uno de los caballos que se encontraban sueltos sobre la calzada.

A raíz de la violencia del choque, el motociclista sufrió gravísimas lesiones y, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, se confirmó su fallecimiento pocos minutos después.

“Este lamentable hecho vuelve a poner en agenda la problemática de los animales sueltos en distintos sectores de la ciudad. Vecinos y conductores han advertido en reiteradas oportunidades sobre la presencia de caballos en zonas de intenso tránsito, como calles Paysandú, Savio y los accesos a Villaguay”, expresaron desde la Jefatura Departamental.

“La tragedia reaviva el debate sobre la responsabilidad de los propietarios de animales y la necesidad de extremar los controles para evitar que estos circulen libremente por la vía pública, poniendo en riesgo la vida de quienes transitan por la ciudad”, indicaron en un comunicado oficial.

Personal policial y peritos trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias del hecho. Asimismo, desde la Jefatura expresaron las condolencias a la familia, compañeros y seres queridos del funcionario fallecido.

La Jefatura Departamental Villaguay confirmó oficialmente la identidad del funcionario policial que perdió la vida este martes por la mañana en un siniestro vial. Según se informó a AHORA, se trata del agente Emiliano Agustín Fernández, de 28 años, quien falleció tras colisionar la motocicleta en la que se trasladaba contra un equino sobre la calzada.

El agente Fernández era egresado de la Escuela de Agentes “Crio. Gral. Pedro F. Ramón Campbell” en la promoción del año 2024. Desde la institución policial emitieron un mensaje de profundo pesar, destacando su profesionalismo, compromiso y calidez humana, al tiempo que hicieron llegar las más sentidas condolencias a sus familiares, compañeros de trabajo y seres queridos.