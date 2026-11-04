Daniel “Jaimito” Bifulco, recordado por su participación en Videomatch, murió y fue encontrado sin vida en su domicilio, según informó el periodista Pablo Layús y reprodujo la Agencia Noticias Argentinas. El humorista integraba Los Jaimitos junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.

De acuerdo con esa información, un familiar lo encontró en la vivienda y el actor habría sufrido un infarto. La posible causa de muerte surge de la versión periodística; el material difundido no incluye una confirmación médica oficial.

Bifulco quedó asociado al personaje que interpretó en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli. Junto con Peña y Vagoneta formó un trío que se hizo popular a fines de los años 90 y continuó ligado al recuerdo del programa durante los años siguientes.

Los sketches mostraban a tres niños traviesos que cantaban melodías infantiles con remates pícaros y de doble sentido. Ese contraste entre la apariencia infantil y el contenido de las canciones se convirtió en una de las características del grupo.

La participación de Los Jaimitos en Videomatch les dio una amplia exposición televisiva y mantuvo el vínculo del trío con Tinelli más allá de aquella etapa del programa.

El regreso de Los Jaimitos durante el Mundial 2026

En junio de este año, Bifulco, Peña y Vagoneta volvieron a aparecer juntos en una producción vinculada con el Mundial. Según una crónica publicada entonces por Infobae, grabaron una canción personalizada para el programa Infobae Mundial, que Tinelli conducía desde Miami.

El propio conductor mostró al aire el video que le había preparado el grupo, con referencias al fútbol y al reencuentro entre antiguos compañeros de televisión. La participación recuperó el formato de canciones con humor que había identificado al trío.

La noticia del fallecimiento vuelve a poner el foco en la trayectoria de Bifulco y en su interpretación de Jaimito, el personaje con el que se hizo conocido para el público de Videomatch.