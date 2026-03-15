Una beba de un año, oriunda de Gualeguaychú, murió este domingo por la tarde tras un despiste ocurrido en la Ruta Nacional 14, a la altura del departamento Colón.

El siniestro se registró cuando el Peugeot 207 en el que viajaba junto a sus padres perdió el control y terminó despistando. Según se informó desde el Puesto de Control Vial Mabragaña, en el hecho no intervino otro vehículo.

La niña viajaba con su familia desde Concordia hacia Gualeguaychú, ciudad de donde son oriundos. A raíz del violento despiste, la menor sufrió heridas de gravedad y falleció.

Con este hecho, ya son seis las víctimas fatales registradas en siniestros viales durante el fin de semana en rutas y caminos de Entre Ríos.

Entre los hechos más graves se encuentra el choque ocurrido en Ruta 127, donde murieron cuatro integrantes de una familia tras una colisión. A ese episodio se sumó también la muerte de un adolescente de 16 años, que conducía una motocicleta y chocó contra un camión en un camino cercano a Aranguren.

Ahora, el fallecimiento de la pequeña oriunda de Gualeguaychú eleva a seis la cifra de víctimas fatales en distintos siniestros registrados en la provincia durante el fin de semana.

Con información de Análisis y Ahora