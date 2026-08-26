Se confirmó el fallecimiento de Marianella Carbajal, docente del norte de Entre Ríos que sufrió graves quemaduras en su cuerpo luego del incendio ocurrido en el departamento en el que se domiciliaba, en Chajarí.

La mujer de 47 años permanecía en grave estado de salud con coma inducido luego de las lesiones sufridas en el incendio que ocurrió el martes. Sus familiares y allegados pedían cadena de oración.

Integrantes de Bomberos Zapadores de Concordia investigaron las causas del siniestro y a partir de allí obtener más precisiones de cómo ocurrió el hecho. Aseguran que algunas circunstancias que no están muy claras.

Las primeras informaciones indicaban que se encontraba limpiando una estufa y allí comenzaron las dudas de cómo tomó fuego el artefacto. La mujer sufrió quemaduras en más de un 90% de su cuerpo.

La mujer estaba internada grave en el Hospital Santa Rosa de Chajarí, donde luchaba por su vida. Finalmente, según publicó Tal Cual Chajarí, murió este miércoles de mañana.

Carbajal era docente y desempeñaba tareas en el ámbito de la educación en Chajarí y Federación.