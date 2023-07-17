Una mujer de 69 años sufrió un infarto el domingo cuando retornaba a Uruguay por el puente internacional que une Fray Bentos con la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos.

Ante la ausencia de un puesto sanitario para emergencias y primeros auxilios, la mujer fue atendida en primera instancia por personal de Prefectura y trasladada luego en un móvil de Policía Caminera.

En el camino hacia Fray Bentos apareció una ambulancia y tras pasarla al móvil de emergencia médica, fue llevada a un centro de salud en la ciudad. Allí fue ingresada al CTI pero falleció horas después.

Los funcionarios del puente fronterizo reclaman la instalación en el lugar de un puesto sanitario para primero auxilios, con personal médico para atender emergencias, especialmente los días en que miles de personas cruzan de un lado a otro, sea por vacaciones o fines de semana largos.

Los días en que miles de personas cruzan de un lado a otro por el puente internacional, las esperas son de varias horas, tras largas filas en la ruta sin posibilidad de acceder a ningún servicio, informó Subrayado.