La actriz y cantante estadounidense Hayden Panettiere murió a los 36 años. La trágica noticia fue confirmada por su padre, Skip Panettiere, mediante un comunicado difundido por ABC News, en el que la recordó como “una persona increíble y una fuerza de la naturaleza”. El entorno familiar solicitó privacidad para atravesar este doloroso momento y no dio a conocer las causas del fallecimiento.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por medios locales, Panettiere había viajado en los últimos días desde Los Ángeles hacia Greenville, Carolina del Sur, junto a su pareja Brian Hickerson, tras haber manifestado fuertes dolores de espalda. El caso se encuentra bajo investigación, aunque los primeros informes señalan que no se hallaron indicios de delito ni circunstancias sospechosas.

La conmoción en el ambiente artístico y entre sus seguidores se reflejó de inmediato en las redes sociales. Fanáticos de todo el mundo inundaron su perfil de Instagram con emotivos mensajes de despedida, recordando en particular su última publicación del pasado 27 de julio, donde se la veía sonriente junto a su amigo, el fotógrafo Randall Slavin.

Quién era Hayden Panettiere

Nacida el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, Hayden Panettiere comenzó su carrera en el mundo del espectáculo con tan solo 11 meses de vida al aparecer en su primer comercial publicitario. Durante su infancia y adolescencia, se convirtió en una cara recurrente de la televisión estadounidense al participar en telenovelas como One Life to Live y Guiding Light, además de tener breves apariciones en series de renombre como Ally McBeal y Malcolm in the Middle. También prestó su voz para la película animada Bichos: una aventura en miniatura.

Su salto a la fama internacional ocurrió en 2006 con la serie Héroes, donde interpretó a la porrista Claire Bennet, un personaje que la catapultó a la cima del éxito bajo la icónica consigna “Salva a la animadora, salva al mundo”. Años más tarde, entre 2012 y 2018, consolidó su trayectoria al encarnar a la cantante de música country Juliette Barnes en el drama musical Nashville, actuación que le valió dos nominaciones a los Premios Globos de Oro.

En la pantalla grande, Panettiere destacó en producciones como Duelo de Titanes (Remember the Titans), Triunfos robados, Educando a Helen, Sueños sobre hielo y su aclamada participación como Kirby Reed en la saga de terror Scream (Scream 4 y Scream 6). Su último trabajo cinematográfico fue en el largometraje Alerta Amber, estrenado en 2024.

En el plano personal, la vida de la actriz estuvo marcada por batallas públicas que ella misma abordó en su libro de memorias This Is Me, publicado en mayo de 2026. Allí, Panettiere repasó con crudeza sus episodios de depresión posparto tras el nacimiento de su única hija, Kaya —fruto de su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko—, sus adicciones al alcohol y a las sustancias, la pérdida de la custodia de la niña y los episodios de violencia de género que enfrentó en sus relaciones posteriores.