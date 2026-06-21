En las últimas horas se conoció una triste noticia que golpea directo al corazón de los recuerdos de la infancia: el fallecimiento de Pablo Más Albert, el hombre que marcó una época en la pantalla chica al interpretar al recordado Teniente Steve Murphy en el emblemático programa 100% Lucha. El deceso del luchador y actor, que tenía 57 años, se produjo este domingo 21 de junio.

Nacido el 18 de febrero de 1969, Más Albert formó parte del staff inicial del ciclo desde su mismísima primera emisión, el 1° de enero de 2006, convirtiéndose rápidamente en una de las figuras más reconocibles y respetadas por el público infantil y juvenil de aquellos años.

El soldado que buscaba su redención en el ring

El personaje del Teniente Murphy atrapó a la audiencia con una historia particular: un militar estadounidense oriundo de Utah que había desertado de las fuerzas armadas por desacuerdos políticos. Según el relato del programa, solo podría regresar a su patria si lograba coronarse Campeón de 100% Lucha. Aunque el título máximo individual le fue esquivo, alcanzó la gloria en 2007 al ganar el torneo relámpago de duplas junto al escocés McFloyd, manteniendo además una recordada rivalidad con el agente secreto Ron Doxon.

Más Albert demostró una gran versatilidad arriba del ring, ya que paralelamente encarnó al enmascarado Sodrak, el Amo de la Oscuridad (haciendo dupla con Cara de Máscara). Tras su salida del ciclo principal en 2008, continuó su carrera en otros formatos como Guerreros del Ring, Show Catch —donde le dio vida a La Bestia— y X Siempre Lucha.

El último adiós

La noticia de su partida generó una rápida reacción de dolor entre los fanáticos que crecieron siguiendo sus peleas los domingos por la mañana. Desde la cuenta oficial de Instagram de 100% Lucha publicaron un sentido mensaje para despedirlo: “Se Nos Fué el Teniente Steve Murphy. Qepd Mucha Fuerza a Familia”