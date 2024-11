El líder y fundador de Vox Dei Willy Quiroga falleció este jueves a los 84 años, tras pelear con problemas de salud que le impedían continuar sobre los escenarios. La noticia fue confirmada en las redes sociales oficiales del músico.

El artista falleció en la Clínica de la Trinidad de la localidad bonaerense de Quilmes, ciudad donde se convirtió en un referente musical durante su juventud, y donde fue distinguido como Ciudadano Ilustre.

Por su parte, el periodista Guillermo Pardini confirmó la información desde su cuenta de X: "Me acaban de confirmar el fallecimiento de Willy Quiroga, miembro fundador de Vox Dei. La leyenda del Rock Nacional falleció en la Clínica de la Trinidad de Quilmes, luego de una larga enfermedad que lo alejó de los escenarios".

Wilfrido Aníbal Quiroga nació el 17 de mayo de 1940 en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. A fines de la década del '50 comenzó a incursionar en el rock hasta convertirse en uno de los miembros fundadores de Vox Dei.

Durante años vivió en la ciudad de Quilmes. Incursionó en el cine y tuvo varias bandas. Compositor, locutor y productor musical, trabajó en muchos proyectos hasta que en agosto de 2024 anunció su retiro definitivo por un cuadro de EPOC, ya que le impedía seguir cantando. Su despedida de los escenarios fue en julio de este año en el Pub Mr. Jones de la localidad de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.

“Hola amigos... Bueno, tengo que, desgraciadamente, darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad, que no me permite cantar, ni tocar, ni continuar con la banda. Pero quiero agradecerles a todos mis amigos y a todos los que me han hecho el aguante durante tantos años. Se los agradezco, de todo corazón. Ya no puedo continuar”, había dicho en redes sociales unos meses atrás.

Sobre "La Biblia"

Vox Dei se formó en la ciudad bonaerense de Quilmes en 1967 al reunirse Willy Quiroga con a Rubén Basoalto (batería), Ricardo Soulé (guitarra, voz y armónica) y Juan Carlos Godoy (guitarra y voz). La Biblia, obra cumbre de Vox Dei y pieza fundamental en la historia del rock argentino, fue creada por Soulé a partir de su interpretación del libro sagrado, aunque la parte musical también contó con la participación del resto de los miembros: Quiroga, Basoalto y Godoy, quien abandonó el grupo en medio de las sesiones.

La Biblia según Vox Dei, segundo álbum de la banda, tuvo la conformidad de la Iglesia y luego de una reunión en el Arzobispado y con la aprobación de monseñor Grasselli, fue lanzada el 15 de marzo de 1971 por el sello Disc-Jockey. El álbum, grabado en los estudios TNT en más de 150 horas, editado como vinilo doble, marcó un hito en la historia del rock argentino.

La banda presentó el material en 1971 con cuatro funciones (todos los lunes de julio) en el teatro Presidente Alvear, donde Nacho Smilari ocupó el lugar de Godoy, aunque luego la banda siguió como trío. La formación actual estaba integrada por Willy Quiroga, Carlos Gardellini (guitarra y voz), Simón Quiroga (batería), Maxi Ruffo (guitarra) y Alejandro Arias (teclados).

“Lo único que le faltó a La Biblia, creo yo, fue una buena traducción al inglés o al italiano, para que nuestros queridos Papas se enterasen de la obra. Y después, hacer una gira mundial importante. Pienso que la obra no ha recibido el trato que se merece, pero siempre queda la esperanza”, decía en 2022 Willy Quiroga, en la previa a unos conciertos homenaje por el 50° aniversario del disco.