Gualeguaychú y sus museos recibieron la visita del nuevo Director del Palacio San José (Museo y Monumento Histórico Nacional), el museólogo Carlos Iriarte, acompañado por la museóloga María Gabriela Medus, Jefa del Área de Conservación, y el museólogo Iván Kap, responsable del Área de Diseño y Montaje. Durante la jornada, fueron recibidos por equipos de distintos espacios patrimoniales de la ciudad para compartir experiencias de gestión, conservación y montaje museológico.

El objetivo central del encuentro fue generar un intercambio técnico entre los equipos de los Museos Municipales y los profesionales del Palacio San José, fortaleciendo vínculos de trabajo y proyectando acciones conjuntas a nivel regional. La primera instancia se desarrolló en el Palacio De Deken, donde los visitantes fueron recibidos por el equipo de guías y técnicos municipales. Allí conocieron las líneas proyectuales aplicadas en el montaje del Museo de la Memoria Popular, considerado un desafío museológico por la adaptación de muestras preexistentes a nuevos espacios. Se compartieron detalles sobre los soportes expositivos utilizados, la iluminación, incluida la cantidad de lues empleada, y los recursos aplicados para garantizar la conservación de las piezas.

Los profesionales también visitaron la Casa Natal de Fray Mocho, Monumento Histórico Nacional, donde analizaron los recursos expositivos del museo y los compararon con los de las salas del Palacio San José. La museóloga Natalia Derudi, coordinadora del diseño de las salas del lugar, destacó el valor de estas instancias: “El diálogo entre profesionales y las experiencias compartidas generan acciones movilizadoras y proyectos comunes”, señaló.

El cierre de la jornada tuvo lugar en el Museo del Carnaval de Gualeguaychú, donde los equipos locales guiaron un recorrido por la sala y áreas técnicas, brindando información sobre su funcionamiento, la conservación de las obras, la rotación de colecciones y aspectos específicos de la museografía del espacio.

El Director del Palacio San José agradeció la disposición y la calidez de los equipos municipales, y manifestó su interés en desarrollar proyectos conjuntos que continúen fortaleciendo los lazos institucionales entre museos de la región. Esta visita reafirma la importancia del trabajo colaborativo para la preservación del patrimonio cultural y la construcción de redes profesionales que potencien el desarrollo museológico a nivel regional.