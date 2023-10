Las gimnastas del Club de Pescadores en el evento nacional fueron Ana Muñoz Peverelli, Abril Sturla, Guillermina Piaggio, Isabel Rodríguez Nikodem, Constanza Bourlot, Camila Hernández, Pilar De Zan y Sol Rajoy, junto a sus entrenadores Antonella Landó, Javier Gómez y Luis Lizoro.

En cuanto a los desempeños individuales, se destacaron el subcampeonato nacional obtenido por Sol Rajoy en Viga en la Categoría Mayores Nivel 5, ubicándose además en el sexto puesto en el All Arround, en tanto que Pilar De Zan fue tercera en Paralelas y obtuvo el cuarto puesto en el All Arround en categoría Juvenil Nivel 5.

Por su parte, Abil Sturla fue tercera en Viga, quinta por equipos y 24º en el All Arround en Pre Infantil Nivel 4, Guillermina Piaggio se ubicó quinta por equipos y 19º en el All Arround en Infantil Nivel 4, Camila Hernández fue cuarta en Paralelas, sexta por equipos y 24º en el Arround.

Constanza Bourlot fue sexta por equipos y 40º en All Arround en Juveniles Nivel 4, Isabel Rodríguez Nikodem clasificó sexta por equipos y 49º en All Arround en Juvenil Nivel 4 y Ana Muñoz Peverelli finalizó el torneo en el 10º puesto en All Arround en Pre Infantil Nivel 5.