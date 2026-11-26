La inauguración de una estación YPF Black en Gualeguaychú coincide con la expansión de una alianza entre la petrolera y McDonald’s. Horacio Marín, CEO de YPF, explicó que las estaciones de esta categoría pueden incorporar locales de la reconocida cadena de hamburguesas. Ya funciona el primero en el país y hay una nueva apertura prevista para 2027. ¿Podría ser Gualeguaychú uno de los próximos destinos?

Gualeguaychú inauguró este jueves una nueva estación de servicio YPF Black, ubicada en Primera Junta y la Ruta Nacional 136. Se trata de la quinta estación de este formato en el país, según la información difundida sobre el desembarco del nuevo concepto de la petrolera en la ciudad.

Pero la llegada de esta categoría de estaciones de servicio también abre un interrogante que puede despertar el interés de los vecinos: ¿podría instalarse un McDonald’s en Gualeguaychú?

La pregunta no es antojadiza. YPF comenzó a desarrollar una alianza estratégica con Arcos Dorados, la compañía que opera McDonald’s en Argentina y Latinoamérica, para incorporar restaurantes de la cadena de comida rápida en algunas de sus estaciones de servicio.

El primer paso ya se concretó el pasado 22 de octubre, cuando ambas empresas inauguraron un local de McDonald’s dentro de la estación YPF Black Melo, ubicada en Vicente López, provincia de Buenos Aires.

Durante aquella presentación, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, explicó que la iniciativa forma parte de una estrategia para transformar las estaciones de servicio en espacios que ofrezcan mucho más que combustibles.

"Si McDonald’s considera que alguna estación de servicio es negocio para ellos, entonces le damos la opción de instalar la cadena en ese punto", explicó Marín, al referirse a la modalidad de expansión del acuerdo.

Una oportunidad para las estaciones Black

El formato YPF Black representa la categoría premium de la petrolera y apunta a ofrecer una experiencia diferencial, con gastronomía, servicios y atención personalizada.

La posibilidad de incorporar McDonald’s forma parte de esa estrategia. El acuerdo entre YPF y Arcos Dorados contempla distintos modelos de instalación: desde locales independientes dentro del predio hasta espacios integrados a las tiendas Full. Algunos de esos formatos incluso permiten incorporar el servicio AutoMac.

La primera experiencia funciona en Vicente López y la compañía ya tiene prevista una segunda apertura para 2027, aunque todavía no se confirmó su ubicación exacta. Según trascendió, el próximo local también estaría en la provincia de Buenos Aires.

El plan de expansión podría alcanzar hasta 100 establecimientos en estaciones de servicio de YPF en todo el país, aunque la decisión de instalar cada restaurante dependerá de la evaluación comercial que realice McDonald’s.

Gualeguaychú, dentro del nuevo mapa de YPF

La inauguración de la estación Black en Primera Junta y Ruta 136 coloca a Gualeguaychú dentro de un grupo reducido de ciudades que cuentan con este formato de la petrolera.

La nueva estación representa una apuesta por jerarquizar los servicios y la propuesta gastronómica, en una zona estratégica para el ingreso y egreso de la ciudad.

Por ahora, no existe un anuncio oficial que confirme la llegada de McDonald’s a Gualeguaychú ni que la nueva estación haya sido seleccionada para incorporar un restaurante de la cadena.

Sin embargo, el modelo de negocios ya está en marcha y la propia conducción de YPF dejó en claro que las estaciones Black pueden convertirse en puntos de desembarco para la marca internacional.

La pregunta queda abierta: ¿podría Gualeguaychú tener su primer McDonald’s dentro de una estación YPF? Por ahora es una posibilidad, pero la nueva etapa de expansión de la petrolera permite imaginar ese escenario.