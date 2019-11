Nacho Acevedo: "No me siento un referente, me siento un luchador"

El domingo pasado se consagró campeón del MX Litoral en la categoría MX-3/A. En las pistas se midió con pilotos de renombre nacional y marcada experiencia, por lo que la victoria tuvo un sabor más que especial.

Acevedo contó a ElDía que en el Abierto compitieron alrededor de 20 pilotos de mucha trayectoria que han ganado campeonatos y que tienen mucho código en la pista.

Los circuitos a los que se enfrentaron fueron de “mucha concentración y mucha preparación física”, detalló el piloto que es reconocido por su bajo perfil.

“Competí con pilotos que yo veía correr y decía: me gustaría llegar a ser como ellos, y ahora tuve esta satisfacción, porque son chicos reconocidos a nivel nacional”, manifestó respecto a este logro deportivo.

Nacho Acevedo 2.jpg

Además, explicó que “este fue un abierto de Motocross, y ahora seguimos con el Enduro Cross, que venimos adelante pero aún quedan dos finales en pistas de arena. Tenemos buena moto y estamos bien físicamente”.

“En MX1 y MX2 están todos los expertos, los que van realmente fuerte, y en la MX3 estamos todos los que ya por la edad vamos a disfrutarlo”, contó el campeón de Gualeguaychú.

A la hora de agradecer, recordó a su colega Esteban Adriel; a su novia Marianela: “Ella me ayuda en un montón de cosas y está atrás de toda la logística de lo que es ir a una carrera; también quiero agradecerle a mis viejos que cuando no he tenido la posibilidad me han prestado su camioneta para viajar y por supuesto a las marcas que me acompañan: 100% MotoSur/ Radikal /Team, Quick Bike, Radikal indumentaria., Karson Graphics, Pasta y Resto, El Almacén de Raúl, El Sauce Parador, SM-diesel, y a “El Templo” MX TRACK”.

“No me siento un referente, me siento un luchador que hace lo que le gusta y trabaja de lo que le gusta. No soy un ídolo, no soy nada, soy un apasionado que a veces está alegre por los logros y a veces me enojo”, lanzó el nuevo campeón que no se separa de su bajo perfil.

Nacho Acevedo 3.jpg

Trayectoria y proyectos

Desde 1994 Nacho recorre los caminos de las motos. Comenzó como mecánico y en 2004 se subió por primera vez a las dos ruedas. Recuerda que su primera experiencia fue “en la moto de mi compañero Juan Dargain. Él corría y siempre me decía que lo acompañara y un día me animé”.

Con todo este camino recorrido, Acevedo se plantea un nuevo y gran objetivo para el 2020: conseguir una pista local para la disciplina que practica.

“La idea es ayudar a los más chicos del equipo, acortándole algunos caminos, aconsejándolos para que puedan seguir creciendo y avanzando. Siempre les aconsejamos entrenar, hacer cursos con los referentes máximos de la disciplina, para después empezar a competir”, adelantó Nacho y detalló que “es importante contar con nuestro espacio. Actualmente no tenemos el apoyo de maquinaria o de gente que colabore; porque nosotros como pilotos tenemos que elegir entre organizar la fecha o correr. Yo me he puesto a coordinar algunos eventos, pero no podés estar en los dos lados”.

“Según mi opinión, el autódromo es el mejor lugar que tenemos en la ciudad para esta disciplina deportiva. Para mí es un objetivo muy grande para este 2020. Queremos tener nuestro lugar en el autódromo; queremos nuestro circuito de motos que nos va a servir a los pilotos, pero también a la ciudad, donde la gente va a poder ir a ver lo que hacemos. Nos gustaría poder lograr un encuentro con los responsables a cargo, poder conversar acerca de esta inquietud nuestra y poder avanzar hacia una resolución conjunta. Desde nuestro lado está la mejor predisposición”, concluyó.

Nacho Acevedo 4.jpg

Además, aseguró que no quieren que les regalen nada; “sino que nos den una posibilidad de trabajar a la par para lograr este espacio tan importante para el deporte. Esto fomenta la disciplina, que más chicos se sumen y que el deporte se siga ampliando. Mi objetivo era salir campeón y lo logré, pero quiero dejar algo bueno para los más chicos”.

La vida de un deportista

Nacho confiesa que como todo deportista, debe llevar una vida sana y ordenada, pero de todos modos no es amante del gimnasio. “Hay muchos chicos que tienen entrenador físico; yo en cambio prefiero tener una buena conducta y hacer mi propia rutina de bici, salir a correr, hacer ejercicios en la pista de salud. Esto me demanda mucha conducta y sacrificio”, detalló.