Nacho Fernández y su futuro: "voy a analizar todas las ofertas y se verá"

Elogiado por la mayoría, que Nacho Fernández es una pieza clave de River no es novedad. Después de un 2019 sobresaliente era esperable que los sondeos para llevárselo empiecen a surgir y él sueña con dar un salto desde lo económico, aunque no se desespera por partir hacia cualquier destino: espera algo competitivo y sino continuará en Núñez.

"Ahora pienso en disfrutar las vacaciones, después se analizarán todas las ofertas y se verá con los dirigentes, con la familia. Siempre buscando lo mejor para mí y para el club", expresó el mediocampista de 29 años. "Tengo casi 30, empecé a jugar de grande en Primera y todavía no hice una diferencia económica. Por eso analizo todas las propuestas", agregó.

Además, comentó que dialogó con el Muñeco al respecto. "Tuve una charla con Marcelo, me explicó que me quería retener pero yo también le dije esto. Me dijo que me iba a ayudar y entendió. Yo tengo que aprovechar los momentos, el día de mañana no se sabe que puede pasar", reconoció.

Finalmente, Nacho concluyó: "No quiero ir a un mercado donde el fútbol no sea competitivo. Veremos cuáles son las ofertas, pero lo deportivo lo tengo muy en cuenta. Se del interés de Inter de Porto Alegre por lo que se comenta, pero nada más".