Con gran alegría, la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria comunicó el nacimiento de nuevos ejemplares de ñandú (Rhea americana) en la Reserva Natural Municipal “Las Piedras”. Las pequeñas crías, conocidas popularmente como “charitos”, ya se desplazan por los pastizales bajo la constante vigilancia y protección del macho adulto, que cumple un rol protagónico en la crianza de esta especie.

El ñandú es el ave más grande de América: alcanza hasta 1,40 metros de altura y, aunque no vuela, es un extraordinario corredor. Desde 2022 forma parte del paisaje de la Reserva Las Piedras gracias al “Plan de Restauración de Ecosistemas”, que permitió incorporar al predio un grupo de 10 pichones rescatados del tráfico ilegal.

La reproducción del ñandú es un verdadero ejemplo de cooperación. Durante el invierno, los machos compiten por formar su harén. Posteriormente, varias hembras depositan sus huevos (entre 10 y 30) en un único nido construido y defendido por el macho. Desde ese momento, él asume toda la responsabilidad: incuba los huevos durante 35 a 40 días, reduce al mínimo sus desplazamientos y alimentación para no abandonar el nido y, una vez que nacen los charitos, los cuida y protege durante los primeros seis meses de vida.

Puede interesarte

El ñandú cumple un rol ecológico fundamental, es omnívoro y oportunista. Consume hojas, brotes, semillas, frutos, insectos, pequeños reptiles y anfibios. Con su dieta variada cumple funciones clave: controla poblaciones de insectos, dispersa semillas y contribuye al equilibrio del pastizal.

Una especie protegida por ley

El ñandú está protegido por la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna, el Decreto 666/97 y la normativa provincial de Entre Ríos, que prohíben su captura, tenencia, comercialización y traslado sin autorización. Recordamos a la comunidad que los ñandúes no pueden ser mascotas ni comprados o vendidos.

El nacimiento de estos charitos confirma que la Reserva Natural Las Piedras ofrece las condiciones ideales – tranquilidad, alimento y espacio – para que una especie nativa y amenazada pueda reproducirse con éxito. Es también el resultado del esfuerzo conjunto por recuperar y proteger nuestros ecosistemas.

En caso de obsevarse el incumplimiento de las normativas vigentes, se debe denunciar la situación ante la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia 3446-15417362 o la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria 3446-420443.



