El Banco Central (BCRA) acordó con seis bancos internacionales de primera línea un préstamo (repo) de US$3000 millones. La línea de financiamiento es por 372 días y la tasa que pagará es de 7,4% anual.

La operación permite completar los dólares que necesita el Gobierno para cumplir con el vencimiento de US$4200 millones con bonistas, que el Tesoro debe cancelar el próximo viernes 9 de enero. Para hacerlo, el Gobierno también dispone de depósitos del Tesoro por poco menos de US$2000 millones (al 29 de diciembre) y, además, el ingreso de los US$700 millones producto de la privatización de las represas del sur.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado en varias charlas que los bancos internacionales estaban dispuestos a prestarle hasta US$7000 millones a la Argentina a través de un repo.

Para preparar el camino hacia esa operación, a principios de esta semana el Tesoro hizo un canje con el BCRA en el que le entregó títulos en dólares. Según interpretaron los operadores financieros, esos bonos se podrían usar como colateral en un eventual repo de hasta US$3000 millones.

Ahora bien, dado que fue el BCRA y no el Tesoro el que cerró el préstamo, para que este último pueda disponer de las divisas, tendrá que comprarlas de alguna manera.

