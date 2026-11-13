A través del decreto N° 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional anunció que habilitó nuevas licitaciones con el objetivo de concesionar 27 tramos de rutas nacionales. Entre ellas se encuentra mencionada la Ruta 12 de Entre Ríos, sin mayores especificaciones.

El texto comienza remarcando que se establece “que las Rutas de la Red Vial Nacional identificadas en el ANEXO que integra el presente decreto, en aquellos tramos que se determinen conforme lo previsto en el artículo 2º de este acto, serán objeto de concesión por peaje en el marco del proyecto ‘Red Federal de Concesiones’, para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario y para la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales, bajo el régimen establecido en la Ley Nº 17.520 y sus modificatorias”.

Anexo

Luego remarca que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte tendrá las siguientes facultades:

1. “Determinar, previo informe técnico de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, la conformación de los Tramos que serán objeto de concesión, integrándolos con la totalidad o parte de las Rutas de la Red Vial Nacional identificadas en el ANEXO del presente, en tanto dichos tramos no se encuentren comprendidos en concesiones vigentes”.

2. “Aprobar los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas, el texto del contrato y toda aquella documentación necesaria para llevar a cabo el proceso licitatorio”.

3. “Efectuar la convocatoria a Licitación Pública Nacional e Internacional”.

4. “Constituir las comisiones evaluadoras ad hoc que resulten necesarias, establecer sus funciones y pautas de su funcionamiento y designar a sus integrantes”.

5. “Calificar a los oferentes y resolver las impugnaciones a las calificaciones correspondientes”.

6. “Dictar el acto administrativo de adjudicación y suscribir los contratos respectivos”.

7. “Dictar los actos y llevar adelante las acciones necesarias para implementar los procedimientos de selección y otorgamiento de las concesiones a que refiere el artículo 1° del presente, dentro del objeto y de los límites establecidos en este acto”.

El decreto aclara que “la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMÍA, será la Autoridad de Aplicación de los contratos de concesiones viales que se celebren al amparo del presente decreto, en los términos del artículo 30 de la Ley N° 27.445, y ejercerá las funciones inherentes a dicho carácter, incluida su supervisión y control”.

En ese punto, adelantan que “El MINISTERIO DE ECONOMÍA, a través de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE, deberá convocar a Licitación Pública Nacional e Internacional, bajo el régimen establecido en la Ley N° 17.520 y sus modificatorias, dentro del plazo de DOCE (12) meses computados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto”.

Y cierran señalando que “El MINISTERIO DE ECONOMÍA dictará las normas complementarias y operativas que resulten necesarias para la implementación de lo dispuesto en este decreto”.

Las rutas nacionales sujetas a concesión en este decreto



1.BUENOS AIRES – CHUBUT – SANTA CRUZ: Ruta 3.

2.CORDOBA – S. DEL ESTERO – JUJUY: Ruta 9.

3.SANTA FE – CHACO – FORMOSA: Ruta 11.

4.ENTRE RIOS: Ruta 12.

5.CORRIENTES – MISIONES: Ruta 14.

6.S. DEL ESTERO – CHACO – SALTA: Ruta 16

7.BUENOS AIRES – LA PAMPA: Ruta 22.

8.CHUBUT: Ruta 25.

9.CHUBUT: Ruta 26.

10.BUENOS AIRES: Ruta 33.

11.JUJUY – SALTA: Ruta 34.

12.BUENOS AIRES – LA PAMPA – CORDOBA: Ruta 35.

13.CORDOBA – LA RIOJA 38

14.SALTA: Ruta 50.

15.CORDOBA: Ruta 60.

16.FORMOSA: Ruta 81.

17.FORMOSA: Ruta 86.

18.CHACO – S. DEL ESTERO: Ruta 89.

19.CORRIENTES: Ruta 120.

20.CORRIENTES: Ruta 121.

21.CORRIENTES: Ruta 122.

22.LA PAMPA: Ruta 151.

23.LA PAMPA: Ruta 152.

24.CORDOBA: Ruta 158.

25.BUENOS AIRES: Ruta 228.

26.NEUQUEN: Ruta 237.

27.BUENOS AIRES: Ruta A0017.

Fuente: Ahora