Al momento del cambio de gobierno, había en Entre Ríos 169 obras públicas en ejecución financiadas por el Estado nacional, de las cuales 16 tenían lugar en nuestra ciudad. Según publicó un informe del sitio Análisis Digital, todas fueron alcanzadas por la decisión del presidente Javier Milei de frenar los proyectos de infraestructura en el país.

Del mismo modo que otros gobernadores, Rogelio Frigerio firmó un acuerdo marco con el gobierno nacional. Allí se dividieron las obras en tres anexos: las que continuarán a cargo de Nación, las que se traspasan a la provincia y las que se transfieren a los municipios.

En lo que respecta a Gualeguaychú, Nación sólo continuará enviando fondos para la ampliación y restauración de la Ruta 136, que une Gualeguaychú con el Puente Internacional General San Martín, que comunica con la localidad uruguaya de Fray Bentos.

Por su parte, Provincia tendrá que hacerse cargo de la repavimentación de la Ruta 20, la construcción de la planta de tratamiento de efluentes de la Unidad Penal Nº9 “El Potrero” y la etapa final de la construcción del Hospital Bicentenario.

Finalmente, las restantes 11 obras fueron transferidas al Municipio: la etapa 1 y 2 de la construcción de la planta potabilizadora; la renovación de las cañerías del servicio de agua potable en el casco histórico; la ampliación de las redes de cloacas; la ampliación de la red de agua potable; la ampliación del sistema de agua; el plan de saneamiento urbano oeste; la etapa 1 del plan de completamiento agua potable; el Centro Territorial Integral; la construcción del galpón multipropósito; la edificación del centro de Desarrollo Infantil; y la pavimentación barrios Vicoer, Obrero, Policial y Municipal.

¿De dónde salen los fondos?

Más allá de los traspasos a Provincia y Municipio que dispuso Nación, lo que no está asegurado es el financiamiento y es por esto que se sigue negociando con la Casa Rosada.

En la Casa de Gobierno no ven al traspaso a la órbita provincial como una buena noticia. “Nos tiraron las obras por la cabeza”, resume un alto funcionario. Todo indica que la provincia tendrá que conseguir fondos para reactivar las obras, elegir cuáles continúan y cuáles no, y negociar la cancelación de los contratos de las que no se podrán retomar.

En consecuencia, el gobierno de Frigerio tendrá que pagar el costo político de todas esas decisiones, que va desde el disgusto de intendentes y legisladores porque no les toca ninguna obra en sus territorios hasta la eventual judicialización o reclamo por parte de empresas cuyos contratos sean rescindidos.

Las obras que se transfieren a la provincia son 26 y tienen suerte dispar. En una primera etapa se está trabajando para cancelar las deudas con las empresas, que dejaron de cobrar los certificados en el último tramo de la gestión anterior. Sanear está situación es condición para la posibilidad de pensar en reiniciar trabajos.

El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, comentó a “Amanece que no es poco” (Radio Plaza – FM 94.7) que está en carpeta el avance de las obras en la ruta 32, el acceso a Hasenkamp, la ruta 20, los trabajos en Casa de Gobierno y otras obras de saneamiento, hidráulicas y de infraestructura escolar, entre ellas varias escuelas técnicas.

Tampoco está asegurada la reactivación de las obras cuya ejecución continúa a cargo de la Nación, que son 14. Hasta el momento, de acuerdo a lo informado por Schneider, se retomaron las tareas de repavimentación de la ruta 12 en el tramo entre Galarza y Nogoyá, a cargo de una empresa, y en el tramo de Nogoyá hasta la ruta 131, a cargo de otra empresa.

Respecto a las obras transferidas a los municipios, que son 129, se está relevando con los gobiernos locales información sobre el estado de cada una para poder hacer el nexo con la Nación. El ministro explicó que en muchos casos los municipios continuaron y terminaron las obras con recursos propios y están gestionando el reconocimiento de esas deudas.

Preocupación en la oposición

El diputado provincial Juan José Bahillo (PJ) mostró esta semana en el programa “Cuestión de fondo” (Canal 9 Litoral) la inquietud de la oposición sobre el tema. "Me preocupa algo que está apareciendo en los títulos y en lo que los gobernadores están trabajando, no solo Frigerio, que es la transferencia de la obra pública financiada por el gobierno nacional hacia las provincias para que las provincias las ejecuten", introdujo.

"Si eso es una descentralización de la ejecución concreta de la obra, es una cosa. Pero quisiera saber qué va a pasar con los fondos. Porque esto de descentralizar la responsabilidad y los roles de los gobiernos nacionales ya ha pasado e inclusive ha pasado en gobiernos nuestros, pero sin la correspondiente partida de fondos hará entrar en crisis a los gobiernos provinciales. Entonces, no nos gustaría enterarnos, y esto es un pedido al gobernador, que nos transfieren las obras sin las partidas correspondientes para el financiamiento. Porque no se habla de las partidas. Se habla de las transferencias de las obras", explicó el legislador. (Análisis Digital)