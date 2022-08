Tras la reunión con los dirigentes de la Mesa de Enlace, que se realizó el pasado viernes, el Gobierno no introducirá grandes cambios en la política agropecuaria, aunque se comprometió a analizar punto por punto los planteos de los representantes de los productores agropecuarios. Este martes a las 17:30 habrá una reunión con equipos técnicos de la Mesa de Enlace y personal de la Secretaría de Agricultura.

El Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, anticipó que se mantendrán las restricciones para la exportación de los 7 cortes populares de carne vacuna, los volúmenes de equilibrio que limitan las ventas al exterior de trigo y maíz, y el actual esquema de retenciones. Se trata de los principales reclamos que llevaron los dirigentes al encuentro para que sean modificados. Además adelantó que se estudian cambios en el famoso “dólar soja”.

Según comentó el funcionario a este medio, la reunión con la Mesa de Enlace “fue muy buena, donde se pudieron explayar en todos los temas y algunos fueron puntuales. Hubo pedidos y otros temas fueron descriptivos, lo que hace bien para que todos conozcamos la realidad y no demos por sabido algunas cosas. Hubo comentarios sobre la actividad primaria y ganadera, también sobre economías regionales, y hubo algunas cuestiones en particular. Ahora estará también en nosotros tratar de establecer rápidamente esa agenda que ellos dejaron con distintos temas. Y tratar de ir dando respuesta, en la medida de lo posible, en el corto plazo”.

Respuestas a los reclamos

En esas cuestiones particulares a las que se refiere Juan José Bahillo se encuentra el pedido de los dirigentes para que el Gobierno libere las exportaciones de carne vacuna, en las cuales se mantiene la restricción para exportar hasta el 31 de diciembre del año próximo los 7 cortes que mayor consumo tienen en el mercado interno. Al respecto, aseguró: “Liberar totalmente no podemos, por distintas cuestiones. En la carne tenemos siete cortes que abastecen al mercado interno y que garantizan determinado nivel de precio para no perjudicar el poder adquisitivo de la población. Eso se va a mantener. Las cuotas tienen que ver con convenios bilaterales, con acceso a mercados: no va haber inconveniente. Algunos cortes como la vaca D y E está totalmente liberada. Y algunas cuestiones en particular se van a analizar para poder ir liberando”.

Por otro lado, el secretario aseguró que tampoco habrá cambios en la implementación de los volúmenes de equilibrio en trigo y maíz, por los cuales y según expresan los productores el Gobierno interviene limitando las exportaciones de ambos cereales, donde no se puede superar el tonelaje de exportación que fija el Gobierno. “Por ahora va a seguir ese mecanismo. No podemos hoy descuidar, por ejemplo en maíz, las necesidades que tienen otras cadenas que hacen a la transformación de la proteína vegetal en proteína animal. Por ejemplo el sector avícola es altamente demandante de maíz, con un proceso de integración con agroindustria realmente destacado y que genera muchísima mano de obra y también exportaciones. Además de alguna manera tenemos que garantizar que esa cadena no vea resentida su suministro y su abastecimiento”.

Y agregó: “Todo eso no significa que no vayamos analizando mensualmente y quincenalmente la posibilidad de ir liberando más. En la medida que nosotros vayamos administrando estas cuestiones, todo lo que se pueda exportar, se va a exportar y tenemos que también generar algunas condiciones para alentar la siembra del maíz y del trigo”.