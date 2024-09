A principio de julio, una gestión realizada por la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Desarrollo Social en el Ministerio de Capital Humano de la Nación permitió que dos programas –uno educativo y otro referido a oficios y talleres– fueran anunciados para poner en marcha en cinco de los barrios más vulnerables de Gualeguaychú.



El primer programa está dedicado a terminalidad educativa para niveles primarios y secundarios, cuyo principal objetivo es que los que abandonaron el sistema educativo escolar que viven en esos sectores puedan terminar los estudios.



El otro programa que se pondrá en marcha tiene que ver con una capacitación en oficios, los cuales no sólo serán los clásicos como podrían ser albañilería o carpintería sino también nuevos saberes como diagramación o para ser promotor ambiental.



“La atención en este programa no es solo el oficio entendido en forma clásica, que por supuesto habrá muchos de eso, sino también que muchas personas se puedan también capacitar en otras cuestiones, sobre todo en las ambientales”, explicó a Ahora ElDía Marcos Henchoz, director de Desarrollo Social.



En este contexto, Henchoz adelantó también que serán unos 400 millones de pesos los que Nación destinará para la implementación de estos programas. “Van a bajar alrededor de 400 millones, con los cuales vamos a poder contratar a los formadores educativos y a los tutores para los talleres, además de que vamos a poder comprar los insumos, equipos y contratar a los tutores”, refirió.



“Esta semana tuvimos uno de estos encuentros. Fue de casi una hora y media en el cual repasamos y ultimamos detalles de estos programas. Desde el punto de vista técnico, los programas ya están aprobados, pero ahora entraron en la etapa de del Área de Legales del Ministerio de Capital Humano para la resolución definitiva”, explicó.



Por esto mismo, el funcionario municipal aventuró que antes de fin de año, estas dos iniciativas podrían estar en marcha en Gualeguaychú: “Estamos esperanzados de que para noviembre, de acuerdo a los plazos habituales que se maneja en la burocracia estatal, los dos programas puedan ya tener el visto bueno la resolución y comenzar a implementarlos”.



Finalmente, sostuvo que el contacto entre la Secretaría de Desarrollo Humano y el ministerio a cargo de Sandra Petovello continúa y que se gestionan más programas y beneficios para Gualeguaychú. “Hay muchas propuestas nuestras presentadas en todas las oficinas de Nación y todas las semanas estamos en constante comunicación telefónica, e inclusive en ocasiones viajamos personalmente para lograr más beneficios para nuestra ciudad y todos los vecinos”, concluyó.



¿En dónde se implementarán los dos programas?



El Ministerio de Capital Humano de la Nación tiene una serie de parámetros a la hora de poner en marcha estos programas. Estas zonas son las empadronadas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).



Un barrio ReNaBaP es aquel comúnmente denominado como asentamiento y urbanización informal que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos dos de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).



En este contexto, son cinco los barrios en Gualeguaychú que entran en estos parámetros son los barrios Los Espinillos, el Tablita II (en la zona norte), el Quijano (en el oeste), y los ubicados en Calle Tropas y Ayacucho y Tropas y boulevard Martínez (en el sur).



“Es verdad que uno puede decir que hay otras zonas en la ciudad y que también necesitan esto, pero el concepto que trabaja Nación es referido a aquellos barrios vulnerables que están identificados como tal en la estructura nacional”, explicaron desde el Municipio.



Sin embargo, la intención de la Municipalidad es expandir en un futuro estos programas a otras zonas de la Gualeguaychú. “Lo que estamos charlando y gestionando es que no sea solo en los barrios ReNaBaP, sino que se pueda articular con otros barrios, como puede ser, por ejemplo, el barrio Médanos, el Villa María o el Zabalet. Es decir, lo que queremos es ampliar el radio, o que en todo caso sea un radio de confluencia al ReNaBaP”.



“En estos programas la clave es el seguimiento y la continuidad de los cursantes. El gran compromiso nuestro es hacer un buen trabajo en el terreno, en la zona, y que sostengamos esto en el tiempo, porque el gran compromiso nuestro es poder brindar estas herramientas y que repercutan de manera favorable en la vida no sólo de las personas sino también de la comunidad en general. Para que dé resultado necesitamos trabajar la continuidad en el tiempo, que es el gran desafío siempre de todos los programas”, concluyó Henchoz.