La paritaria pactada entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) continúa sin homologarse por el ministerio de Capital Humano a través de la secretaría de Trabajo, lo que generó la reacción del gremio que lidera Armando Cavalieri.

Más allá de las protestas formales, el sindicato de mercantiles aprovechará la marcha a la Plaza de Mayo, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), para expresar su malestar por la postura del gobierno en torno a su negociación salarial.

Cuáles son los puntos del acuerdo que cuestiona el gobierno

La Casa Rosada no cuestionó el acuerdo del 5,4% para los meses de abril, mayo y junio, más el pago de un bono extraordinario de $120.000 para todas las categorías, sino la cuota solidaria del 2,5% en lugar del 2% del tope que puso la reforma laboral, como así también el aumento del aporte patronal a OSECAC de $8.500 a $28.000.

Sobre la cuota solidaria, desde el gobierno sostienen que, si bien no es un costo para el empleador, es un incumplimiento de los límites fijados por la nueva ley laboral y es un precedente para otros gremios. Para FAECYS, en cambio, la cuota es necesaria para sostener la estructura sindical, por eso judicializó la medida y existe una cautelar que mantiene por el momento estos aportes solidarios, 2% al gremio y 0,5% a la Federación (que es la que nuclea a todas las seccionales del país).

En cuanto a la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) es el más conflictivo, ya que pasar de $8.500 a $28.000 significa una suba del 230% como aporte patronal. Fuentes oficiales consideraron “excesiva” la suba y que no está vinculada a la recomposición salarial, a la vez que aumenta el costo laboral en un contexto de ajuste. Asimismo, estimaron que son unos $33.000 millones mensuales para la obra social mercantil.

Molestia de Cavalieri y convocatoria a la Plaza de Mayo

Para Cavalieri, “sin homologación, se demora el salario”, subrayando que “hay empresas que pueden desconocer el acuerdo y no pagar la actualización salarial que fue aceptada por las cámaras empresariales”. Si continúa demorada la homologación, el gremio amenazó con reclamar la reapertura de la paritaria.

Por ahora, la mayoría de las empresas están cumpliendo con el aumento como está establecido, evitando reclamos posteriores o medidas de fuerza de la organización gremial. Desde el entorno de Cavalieri dejan entrever cierta animosidad contra FAECYS, ya que “se han homologado paritarias como la de Camineros o la de Construcción (UOCRA) sin que haya cuestionamientos de ningún tipo”.

Frente a este escenario, la Federación de Empleados de Comercio resolvió que “el 30 de abril a las 15 horas, junto con la CGT, nos movilizamos en favor del reclamo contra la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento de los asalariados”, situación que implica “pérdida de derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras”.

Detalló que “también se realizará una celebración religiosa recordando al Papa Francisco”, e informó que la columna de Comercio, que contará con la participación de delegaciones y trabajadores mercantiles de todo el país, se movilizará de manera organizada hacia Plaza de Mayo.

Por último, remarcó: “Nuestro compromiso es en defensa del trabajo digno, el empleo registrado y los derechos laborales, y convocamos a todos los compañeros y compañeras a participar con unidad, conciencia y responsabilidad, confiando en que la jornada se desarrollará en un clima de tranquilidad y respeto democrático, siempre en defensa de los derechos laborales”.

Fuente: iProfesional