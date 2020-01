Nación reactivó el fondo compensatorio para el trasporte público de Gualeguaychú

Según informó a ElDía Ricardo Delcausse, uno de los referentes del transporte urbano en la ciudad, el Gobierno nacional restituyó el fondo compensatorio, que es como se conoce al dinero que destinará al transporte público urbano e interurbano para suplir los subsidios retirados en enero de 2019.

“Es un principio de solución para el transporte urbano, pese a que no contamos con mayores detalles de cómo llegará y de qué manera se distribuirá el dinero”, afirmó el empresario, quien agregó que “la palabra reactivación la interpreto como un retorno a los subsidios que se implementaron entre 2002 y el 31 de diciembre de 2018”.

El transportista dijo que mantuvo una charla con el director de Tránsito municipal Oscar Navone para hablar sobre la noticia: “Nos alegra y nos genera un poco de tranquilidad, además de visibilizar un horizonte más claro”.

Según un comunicado oficial del Ministerio de Transporte, “el dinero será destinado al subsidio del transporte público en las jurisdicciones de las localidades del interior del país que decidan adherir al programa”.

“Si no se ponía a la práctica una medida de esta naturaleza, el transporte, al menos en Gualeguaychú, iba camino a la extinción. Estamos viviendo una situación límite, con un gasoil a 53 pesos, algo que es imposible de afrontar. Trabajamos en dos líneas con transportes que consumen unos 80 litros diarios y solo en combustible se te va la plata que recaudaste en distintos lugares”, explicó y describió el panorama del año pasado: “Desde la quita de los subsidio el 1 de enero de 2019, las empresas cayeron en forma estrepitosa, inclusive hubo meses en donde no se pudieron abonar los sueldos como corresponde, debido a que los números no cerraban de ninguna manera”.

“A los coches que están parados por algún problema mecánico les sacamos las cubiertas para colocárselas a los que están en servicio, dado que hoy día es imposible comprar un juego nuevo: cada cubierta tiene un costo de entre 25 y 28 mil pesos, y cada unidad lleva 6 cubiertas”, detalló y agregó que si no se volvía atrás y se retrotraía todo a como era en diciembre de 2018 “era cuestión de tiempo para guardar los coches en los galpones y cerrar las puertas de las empresas”.

“Algunos decían que los subsidios era regalarle la plata a los empresarios, sin embardo ahora estamos sin subsidios e inmersos en una situación muy grave. Cuando se habla con tanta liviandad, que se den los nombres y si se comprueba un delito, un desvío de subsidios, que la Justicia actué y meta preso a quienes procedieron de manera ilegal, caso contrario todos caemos en la volteada, cuando no tenemos nada que ver”, reprochó.