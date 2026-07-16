Siete representantes de la Asociación del Litoral participan del Campeonato Argentino de Natación Máster, que se desarrolla del 15 al 18 de julio en la pileta olímpica del Parque Roca, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre ellos se encuentra la nadadora de Gualeguaychú Romina Iturrarte, quien compite en pruebas de fondo y en otras especialidades. Con 30 años de entrenamiento en la pileta del Club Neptunia, Iturrarte tuvo un destacado comienzo al subir al podio en la prueba de 400 metros libres durante la primera jornada de competencia.

El certamen reúne a más de 900 nadadores de 120 clubes de todo el país. Las categorías comienzan con Pre Máster (20 a 24 años), continúan con Máster A (25 a 29 años) y avanzan en franjas de cinco años, incluyendo competidores de más de 90 años.

La clasificación por equipos se determina mediante la sumatoria de los puntos obtenidos en las pruebas individuales y en las postas. Al finalizar el campeonato, serán consagrados los cinco clubes con mejor rendimiento general.

