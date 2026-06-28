Desde el viernes pasado, en las instalaciones del Rowing Club de Paraná, se desarrolla el Torneo Nacional de Natación Adaptada del Comité Paralímpico Argentino.

Compiten unos 187 nadadores de Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, Tierra del Fuego, Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, CABA, Córdoba. En tanto, representando a Entre Ríos, participan los gualeguaychuenses de la ONG "Ateneo Inclusión" Amparo Pérez Núñez, Estefanía Chávez Ocampo y Valentín Vergara, quienes compiten en distintas distancias de Estilos Libre, Espalda, Mariposa y Pecho.





Los deportistas locales cuentan con el acompañamiento de la ONG, Gisela Siri, Pablo Pérez Núñez y Gustavo Taboada.

Por otra parte, desde la comisión de Ateneo Inclusión compartieron su agradecimiento a los vecinos que han colaborado en las distintas ventas de comidas para recaudar fondos.