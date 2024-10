Si bien era algo que se cocinaba a fuego lento hace tiempo, la noticia del retiro de Rafael Nadal heló la sangre de los fanáticos del tenis alrededor del mundo. El máximo ganador de Roland Garros confirmó, a través de un video publicado en sus redes oficiales, que culminará su carrera después de las Finales de la Copa Davis, al sentirse asediado estos últimos años por las sucesivas lesiones. A raíz de la noticia, los hinchas de Boca que estuvieron presentes en La Bombonera el 24 de noviembre de 2013 se sintieron afortunados de haber visto al español con la camiseta del club de sus amores.

El aclamado tenista había viajado a la Argentina ese año junto con Novak Djokovic para disputar un partido de exhibición en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo. La dirigencia de aquel momento, a sabiendas de la amistad que tenía el serbio con Juan Martín del Potro -confeso simpatizante del Xeneize- los invitó al estadio para que pisaran el césped en el entretiempo del duelo entre el elenco comandado por Carlos Bianchi y All Boys, que terminó con victoria 2-0 para los de Floresta.

Rafael Nadal y Novak Djokovic, los dos mejores tenistas del mundo en aquel momento, en La Bombonera durante un partido entre Boca y All Boys.

Con la 10 en la espalda, Rafa ingresó a la cancha y recibió la ovación de la hinchada. Pero las sorpresas continuarían, porque les ofrecieron patear una serie de penales en el arco que da espaldas a La Doce. Y el mallorquín metió los tres que tiró con una calidad que no era tan conocida, si bien ya se sabía que le gustaba el fútbol y era fanático de Real Madrid (al punto de expresar que le gustaría ser presidente algún día). El arquero Sebastián D'Angelo, el tercero del plantel, le atajó dos de los tres remates al más laureado en Grand Slams, pero no pudo contra el español.

Mientras ambos recibían el aplauso de la cancha, Nadal se animó a ponerse el sombrero que utilizaba normalmente Cacho Laudoni, famoso por ser el Loco Banderita que anunciaba la salida del equipo domingo por medio en Brandsen 805, fallecido en marzo de 2021.

Hubo otra ocasión en la que el zurdo expresó su simpatía por Boca. En noviembre de 2022 viajó a Chile para una exhibición y visitó el Museo de la Moda, donde había una remera de Diego Armando Maradona usada en la temporada 1996/97. La Fiera publicó una historia en su Instagram y escribió "mira qué camiseta", una frase que enloqueció a los hinchas del Xeneize, que hoy, como el resto del mundo, lamentan su retiro del tenis.

Así anunció Nadal su retiro del tenis

El tenista que conquistó los corazones parisinos por su actuación en el polvo de ladrillo posteó un video este 10 de octubre en el que explicó que se retirará de la actividad profesional una vez que terminen las Finales de la Copa Davis, el último torneo que jugará en defensa de España.

Además, confesó que estos años fueron "muy duros" para él a raíz de una serie de lesiones que le impidieron jugar en el circuito con regularidad y lo hicieron perder puestos en el ranking ATP.

“Todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo. Me he esforzado en todos los sentidos. Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto”, cerró la Fiera.