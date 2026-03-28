Nahir Erlin no pudo traerse desde San Miguel de Tucumán el cinturón latino, al caer en las tarjetas frente a la local Lucrecia “La Turquita” Manzur, tras diez rounds intensos y de marcada exigencia física. En su primera experiencia pactada a la distancia completa, la gualeguaychuense mostró temple, resistencia y capacidad de adaptación ante una rival consolidada en la categoría.

En los últimos tramos de la pelea -donde se terminó de definir la historia- Erlin mantuvo el ritmo, intentó acercarse y buscar el intercambio, pero se encontró con una campeona que manejó mejor esos momentos y conectó los golpes más claros.

Más allá del fallo unánime, la dirigida por Ángel Dulche dejó una imagen positiva, plantándose sin complejos y obligando a Manzur a exigirse al máximo. De hecho, la propia campeona reconoció tras la pelea que fue una de las rivales más duras que enfrentó en sus 18 presentaciones como profesional.

Con este resultado, la representante del gimnasio Camioneros de Gualeguaychú sufrió la primera derrota de su carrera en el campo rentado (7-1), aunque la actuación deja señales claras de proyección en una categoría competitiva y de alto nivel.

Adelanto…