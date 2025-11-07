Nahir Erlin pondrá en juego su invicto profesional cuando enfrente esta noche a la avellanedense Nicole Morales, en un combate pactado a seis rounds dentro de la categoría Pluma.

La pupila de Ángel Dulche, actual número cuatro del ranking nacional, atraviesa un gran momento y podría acercarse a la disputa de un título argentino o sudamericano en los próximos meses si consigue su séptima victoria en el ámbito profesional.

Por su parte, Morales registra tres victorias, ocho derrotas y dos empates en su trayectoria.

Ayer, en el salón principal de la Cooperativa Eléctrica, se realizó el pesaje oficial: Erlin marcó 56,400 kg, mientras que su rival registró 57,100 kg.

Erlin junto a su entrenador Ángel Dulche del club Camioneros.

Una cartelera con ocho combates amateurs

Antes del combate principal, la velada incluirá ocho peleas amateurs, entre las que destacan: Jeremías “El Eléctrico” Castillo (Camioneros) vs. Alejo Dellamorte (Zárate), Brian “Chocolatito” Enrique vs. Alan “El Gauchito” González (Concepción del Uruguay) y Marcelo Espíndola (Dogo Boxing) vs. Alexander Ramírez (Camioneros), en duelo local, entre otras peleas.

Puede interesarte

Suspendida la presentación de Brian Arregui

En la tarde de ayer, la organización informó la suspensión del combate profesional que iba a cerrar la velada. La pelea debía ser protagonizada por el entrerriano Brian Arregui, campeón olímpico de los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018, frente al bonaerense Julián Mármol.

Ante la “incomparecencia y ausencia injustificada de Mármol, el enfrentamiento fue cancelado”, confirmaron desde la organización.