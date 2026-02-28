La boxeadora gualeguaychuense, Nahir Erlin, peleará el próximo 27 de marzo frente a la tucumana Lucrecia “La Turquita” Manzur por el título latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en el marco de la velada que se llevará a cabo en el club All Boys de San Miguel de Tucumán.

Erlin, pupila de Ángel Dulche, del gimnasio Camioneros, tendrá su primer combate fuera de Gualeguaychú y el octavo en el profesionalismo, en el cual ostenta un invicto de siete victorias, una de ellas por nocaut.

El último combate de la gualeguaychuense fue el pasado 8 de noviembre, cuando superó en fallo dividido a la bonaerense Nicole Morales en el gimnasio municipal del Polideportivo Norte.

Por su parte, Lucrecia Manzur es la actual campeona argentina, sudamericana y latina de la OMB en la categoría Pluma.

Boloque tiene fecha para su segunda profesional

La también boxeadora profesional de la ciudad, Julieta Boloque, tendrá el sábado 14 de marzo su segunda pelea en el campo rentado, cuando se enfrente a la salteña Erika Aramayo, en una velada que tendrá lugar en el Polideportivo Norte y contará con otros combates amateurs, que tendrán títulos entrerrianos en juego.

Boloque, que entrenada por Lucas Traversa, tuvo su debut profesional el pasado 13 de diciembre cuando venció en el predio deportivo de Sarmiento, el club que representa.