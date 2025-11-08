El Polideportivo Norte de la ciudad fue escenario anoche de una velada boxística que contó con un combate profesional, cuatro amateurs y varias exhibiciones, bajo la organización del club Camioneros, la fiscalización de la Federación Entrerriana de Box y un buen acompañamiento de público.

En la pelea estelar de la noche, Nahir Erlin enfrentó a la bonaerense Nicole Morales por la categoría Pluma. El combate se desarrolló a gran ritmo, con ambas boxeadoras apostando al intercambio de golpes constante. En el segundo tramo, Erlin acusó una inflamación en el ojo derecho tras una acción confusa, posiblemente originada en un contacto involuntario, lo que la condicionó para el resto de la pelea.

Así le quedó el ojo de Erlin tras un contacto involuntario con su rival

En los dos últimos asaltos, ambas fueron a buscar la pelea sin guardarse nada. Pero en los pasajes finales, un profundo corte en la ceja izquierda de Nicole Morales le provocó una visible hemorragia a partir de un cabezazo involuntario. El árbitro interrumpió el combate para que la asistiera el médico Luis Castillo, quien finalmente decidió detener la pelea al considerar que la boxeadora no podía continuar en condiciones normales.

Las tarjetas de los jueces marcaron un ajustado fallo dividido a favor de Nahir Erlin. Guillermo Cedaro la vio ganadora por 48-47 y José García por 49-46, mientras que Mariana Serrani falló 47-48 en favor de Morales. De esta manera, la púgil gualeguaychuense sumó su séptimo triunfo profesional, para ratificar su progreso en el profesionalismo y el gran momento que atraviesa arriba del ring.

Los preliminares

Los combates amateurs tuvieron como protagonistas a varios boxeadores locales que buscan sumar experiencia en el exigente camino del deporte de los puños. Tobías Godoy (Dogo Boxing) venció a Tiago Juárez (Concepción del Uruguay) por fallo dividido. Bautista Icardo (Sarmiento) superó a Juan Pacheco (Camioneros) por decisión unánime. Jesús de la Concepción derrotó a Franco Junco (TNC Boxing de Colón) por fallo unánime, y Marcelo Espíndola (Dogo Boxing) se impuso a Alexander Ramírez (Camioneros) también por decisión unánime.