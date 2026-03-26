Nahir Erlin enfrentará este viernes a la tucumana Lucrecia “La Turquita” Manzur por el título latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en una velada que se realizará en el club Defensores de Villa Luján, en San Miguel de Tucumán, y será televisada por ESPN 2 desde las 22.

En la tarde de hoy se llevó a cabo el pesaje, donde la pupila de Ángel Dulche acusó 56,500 kg. Por su parte, Manzur marcó 57,300 kg en el primer intento y debió bajar 150 gramos para dar el límite de la categoría pluma.

Erlin afrontará su octava pelea profesional, con un récord invicto de siete triunfos (uno por nocaut). En tanto, la tucumana llegará a su 18° combate, con un registro de 13 victorias -siete por KO- y cuatro derrotas, dos de ellas por la vía rápida.