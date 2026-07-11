La boxeadora de Gualeguaychú Nahir Erlin ya tiene fecha para su próximo compromiso profesional: el 1 de agosto se presentará en el estadio de la Federación Argentina de Box, donde enfrentará a la uruguaya Maira “La Panterita” Moneo por el título latino Superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

La pupila de Ángel Dulche, representante del club Camioneros, viene de su última presentación el 27 de agosto en San Miguel de Tucumán, donde cayó por puntos ante la local Lucrecia Manzur. Aquella fue su primera experiencia en una pelea por un cinturón latino y también significó su primera derrota como profesional. Actualmente, Erlin registra un récord de siete victorias (una por nocaut) y una caída.

Por su parte, Moneo es una experimentada boxeadora de 33 años, con un palmarés de 17 triunfos (cuatro antes del límite) y tres derrotas. La oriunda de Montevideo es la actual campeona latina Superpluma de la OMB y fue campeona mundial de la Confederación Mundial de Boxeo en la categoría Ligero.

Erlin afrontará una de las oportunidades más importantes de su carrera, en un combate que exigirá su mejor versión frente a una rival consolidada en el plano internacional.

Castillo y Pérez compitieron en el Regional de Mayores

Los púgiles de Gualeguaychú Jeremías “El Eléctrico” Castillo y Santiago “El Ratón” Pérez integraron la delegación de la Federación Entrerriana de Box (FEB) que ayer participó del Campeonato Regional de Mayores.

Ambos boxeadores no lograron avanzar de instancia tras caer en sus respectivos combates. Castillo perdió por puntos en la categoría hasta 60 kilogramos, mientras que Pérez cayó por RSC (referí suspende el combate) en el segundo round.

Quienes sí consiguieron la clasificación a la próxima etapa por Entre Ríos fueron los colonenses Federico Bosson (69 kg) y Milton Giménez (81 kg), junto al paranaense Iván Frutos (75 kg).