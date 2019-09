Nahir Galarza confirmó que recibió una propuesta para una película

En diálogo exclusivo con AHORA, Nahir se mostró sorprendida ante la consulta ya que, según afirmó, recibió propuestas "para una película o algo parecido" pero "no ahora, sino hace rato, el año pasado". Dijo que no se mostró interesada porque en ese momento "no quería contar nada", pero dejó entrever que ahora, la idea la seduce.

De todos modos, abrió el paraguas y dio a entender que si se produce una serie o una película "sin hablar" con ella, el contenido "será todo una mentira". "Capaz que ya lo están haciendo y yo ni me enteré", se preocupó.

--Ante los rumores de que se podría realizar una serie sobre vos o el caso, ¿qué podés decir? Se está hablando por todos lados.

--Ah, mirá. No sabía nada, no tenía ni idea.

--¿No has recibido ninguna oferta, o has sabido de alguien que haya estado interesado en hacer algo así?

--No. O sea, sí, me han dicho, pero no ahora. Fue hace rato que hablaron conmigo. No entiendo por qué lo dicen ahora.

--Fue a raíz de un tuit de Jorge Zonzini.

--¡Ah! Pero no le den bola a ese salame, yo no hablo con él; inventa cosas para que le den bola. Ahora no me han dicho nada. Me dijeron que querían hacer algo así pero yo les dije que no quería contar nada.

--O sea que vos no querés que se haga una serie, una película...

--No es que no quiero, no estaba enterada. Lo que yo te cuento fue el año pasado.

--¿Y fueron propuestas de parte de quién?

--Ni idea. No sé porque no hablaron conmigo, hablaron con mis abogados.

--¿Qué es lo que querían hacer?

--Una película o no sé, algo parecido. Pero como yo no quería saber nada, no pregunté.

--Vos sabés que lo pueden hacer igual aunque vos no quieras...

--Y sí, fijate que ya han hecho un libro, no dudo que ahora hagan otra cosa. Pero si lo hacen, va a ser todo una mentira, porque si no hablan conmigo, ¿qué van a decir? Capaz que ya lo están haciendo y yo ni me enteré.